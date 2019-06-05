В небе над Лондоном заметили «черную дыру» (фото)
Это облака устрашающей формы.
Это облака устрашающей формы.
Облака странной формы, напоминающие воронки, появились над Лондоном.
Очевидцы делятся снимками природного явления в соцсетях. «Кто-нибудь еще видел это жуткое облако утром? — спрашивают пользователи. — Здесь есть эксперты по облакам? Что это такое плывет над южным Лондоном?».
Другие пользователи шутят, что так Лондон «встречает» президента США Дональда Трампа, который прибыл в Великобританию с государственным визитом.
Облака необычной формы известны как асперитас. Это волнистые структуры устрашающего вида, которые иногда появляются после грозы, но не ограничены
Тем временем в Салехарде (ЯНАО) в первую неделю лета выпал снег. Это произошло в столице региона второй год подряд.
Анна Лысенко
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