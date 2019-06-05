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11:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Лондоном заметили «черную дыру» (фото)

Это облака устрашающей формы.

Облака странной формы, напоминающие воронки, появились над Лондоном.

Очевидцы делятся снимками природного явления в соцсетях. «Кто-нибудь еще видел это жуткое облако утром? — спрашивают пользователи. — Здесь есть эксперты по облакам? Что это такое плывет над южным Лондоном?».

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Другие пользователи шутят, что так Лондон «встречает» президента США Дональда Трампа, который прибыл в Великобританию с государственным визитом.

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Облака необычной формы известны как асперитас. Это волнистые структуры устрашающего вида, которые иногда появляются после грозы, но не ограничены какой-либо частью света или временем года. Их считают разновидностью слоисто-кучевых и высококучевых облаков, но до конца это явление не изучено.

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Тем временем в Салехарде (ЯНАО) в первую неделю лета выпал снег. Это произошло в столице региона второй год подряд.

Анна Лысенко

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