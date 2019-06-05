Пермские власти объяснили необходимость в зонтах по шесть тысяч рублей
ПЕРМЬ, 5 июн — РИА Новости. Указанная в конкурсной заявке властями Пермского края цена за 14
ПЕРМЬ, 5 июн — РИА Новости. Указанная в конкурсной заявке властями Пермского края цена за 14
Ранее аппарат правительства Пермского края объявил тендер на поставку 14 зонтов на 89 тысяч рублей. Как следует из материалов на портале госзакупок, товар представляет собой классический мужской
«Утвержденная в закупке начальная (максимальная) стоимость контракта не окончательная и может быть снижена участниками в ходе аукциона», — пояснили агентству в аппарате краевого правительства.
В ведомстве добавили, что региональное правительство впервые закупает зонты. «Они необходимы при проведении выездных мероприятий, связанных, например, с объездом территорий Пермского края, посещением открытых строительных площадок, встреч делегаций и их сопровождения», — уточнили в аппарате правительства.
В соответствии с конкурсной документацией, соответствующий заявке товар будет приобретен на средства бюджета Пермского края, исполнитель должен поставить зонты в течение 5 дней со дня заключения контракта.