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14:16 (мск), источник: РИА Новости

Пермские власти объяснили необходимость в зонтах по шесть тысяч рублей

ПЕРМЬ, 5 июн — РИА Новости. Указанная в конкурсной заявке властями Пермского края цена за 14 зонтов-тростей в 89 тысяч рублей является максимальной и может быть снижена на аукционе, пояснили РИА Новости в аппарате правительства региона.

Источник: Reuters

Ранее аппарат правительства Пермского края объявил тендер на поставку 14 зонтов на 89 тысяч рублей. Как следует из материалов на портале госзакупок, товар представляет собой классический мужской зонт-трость, средняя стоимость которого — 6,36 тысячи рублей. Согласно документам, при расчете стоимости товара заказчик ориентируется на известные европейские бренды — Bugatti, FULTON и Ferre Milano.

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«Утвержденная в закупке начальная (максимальная) стоимость контракта не окончательная и может быть снижена участниками в ходе аукциона», — пояснили агентству в аппарате краевого правительства.

В ведомстве добавили, что региональное правительство впервые закупает зонты. «Они необходимы при проведении выездных мероприятий, связанных, например, с объездом территорий Пермского края, посещением открытых строительных площадок, встреч делегаций и их сопровождения», — уточнили в аппарате правительства.

В соответствии с конкурсной документацией, соответствующий заявке товар будет приобретен на средства бюджета Пермского края, исполнитель должен поставить зонты в течение 5 дней со дня заключения контракта.

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