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14:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дизайнеры изобрели три «предсмертных» цвета

В эти цвета окрашиваются кораллы перед гибелью.

Разработчик профессиональных цветовых стандартов Pantone представил три новых оттенка под названием «сияющий синий», «сияющий желтый» и «сияющий фиолетовый».

Они соответствуют цветам, в которые окрашиваются кораллы перед тем как обесцветиться и погибнуть, говорят дизайнеры.

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Ранее Pantone назвал цветом 2019 года «живой коралл». Это вызвало саркастическую реакцию в СМИ: Институту цвета напомнили, что кораллы в Мировом океане погибают. За последние 30 лет было потеряно до 50% коралловых рифов.

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В ответ Panton выпустил набор из трех цветов и призвал дизайнеров активно их использовать. Решения Pantone обычно влияют на тенденции в моде, дизайне и других сферах.

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Анна Лысенко

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