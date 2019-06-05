Дизайнеры изобрели три «предсмертных» цвета
В эти цвета окрашиваются кораллы перед гибелью.
В эти цвета окрашиваются кораллы перед гибелью.
Разработчик профессиональных цветовых стандартов Pantone представил три новых оттенка под названием «сияющий синий», «сияющий желтый» и «сияющий фиолетовый».
Они соответствуют цветам, в которые окрашиваются кораллы перед тем как обесцветиться и погибнуть, говорят дизайнеры.
Ранее Pantone назвал цветом 2019 года «живой коралл». Это вызвало саркастическую реакцию в СМИ: Институту цвета напомнили, что кораллы в Мировом океане погибают. За последние 30 лет было потеряно до 50% коралловых рифов.
В ответ Panton выпустил набор из трех цветов и призвал дизайнеров активно их использовать. Решения Pantone обычно влияют на тенденции в моде, дизайне и других сферах.
Анна Лысенко
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