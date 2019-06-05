Погодные приметы на 5 июня: наблюдаем за насекомыми
И принюхиваемся к травам.
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И принюхиваемся к травам.
5 июня православная церковь празднует обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. В народе этот день назывался днем Левона (Леонтия)-огуречника. К этой дате было принято заканчивать посадку огурцов.
Что касается погоды, то ее определяли по следующим приметам.
Хорошую и теплую погоду без осадков можно было ожидать, если в воздухе летали стаи мошек, пчелы садились на цветущую рябину, а по земле ползало много муравьев.
Екатерина Гура