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15:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 5 июня: наблюдаем за насекомыми

И принюхиваемся к травам.

Источник: @ericjamesward

5 июня православная церковь празднует обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. В народе этот день назывался днем Левона (Леонтия)-огуречника. К этой дате было принято заканчивать посадку огурцов.

Что касается погоды, то ее определяли по следующим приметам.

Если трава утром пахла сильнее обычного, то это предвещало дождь в течение дня.

Хорошую и теплую погоду без осадков можно было ожидать, если в воздухе летали стаи мошек, пчелы садились на цветущую рябину, а по земле ползало много муравьев.

Екатерина Гура

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