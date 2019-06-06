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15:38 (мск), источник: РИА Новости

Экологи рассказали, как можно спасти коал от вымирания

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Стремительное сокращение в численности коал можно остановить, установив в эвкалиптовых лесах Австралии специальные поилки, которые помогут им выживать во время продолжительных засух и особенно сильной жары.

Источник: winampdevil/СС0

К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале PLoS One.

Расчеты климатологов показывают, что дальнейший рост выбросов СО2 приведет к увеличению концентрации фенолов и танинов в листьях эвкалипта. Это означает, что коалам придется найти какой-то дополнительный источник воды, и наши питьевые станции помогут им решить эту проблему.
Валентина Мелла
университет Сиднея (Австралия)

Коалы (Phascolarctos cinereus) — своеобразные «сумчатые медведи», населяющие эвкалиптовые леса Австралии и прилегающих к ней островов. В далеком прошлом их численность была очень высокой, превышая 10 миллионов особей, однако в последние годы эти причудливые животные начали загадочным образом вымирать.

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Причины этого пока остаются предметом ожесточенных споров среди ученых. Часть специалистов считает, что коалы вымирают из-за эпидемии хламидиоза и связанного с ней бесплодия. Другие связывают это с изменением климата, вырубками лесов и другими экологическими факторами.

Мелла и ее коллеги провели любопытный эксперимент, который может значительно замедлить вымирание этих сумчатых медведей. Десять лет назад, как рассказывает эколог, она наблюдала за жизнью коал, живущих в окрестностях городка Ганнеда на юго-востоке Австралии.

В местных лесах обитает самая крупная популяция этих животных, однако за последние годы их численность резко сократилась, что привлекло внимание и СМИ, и ученых. Один из самых больших эпизодов их массовой гибели, как вспоминает Мелла, произошел в феврале 2009 года, когда мощнейшая волна жары убила каждую четвертую коалу в местных лесах.

Наблюдая за их поведением в то время, а также во время последующих засух и аномально жарких сезонов, австралийские экологи заметили, что поведение сумчатых медведей резко менялось в подобные времена.

Обычно, эти животные никогда не пьют воду и получают всю необходимую влагу из листьев эвкалипта и других растений, которыми они питаются.

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Во время жары, как заметили Мелла и местные жители, некоторые коалы начинали спускаться с деревьев, забираться на территорию близлежащих ферм и пить воду из различных открытых сосудов и искусственных водоемов, построенных на их территории. Эти наблюдения натолкнули их на мысль, что жизнь коал можно облегчить, если установить специальные поилки на деревьях и на земле в их окрестностях.

Руководствуясь этой идеей, австралийские исследователи установили десять подобных установок в разных частях леса и целый год наблюдали за тем, как часто ими пользовались коалы и как на их «популярность» влияли уровень осадков и температура воздуха.

«Мы не были уверены в том, будут ли подобные питьевые станции помогать коалам. Тем не менее, результаты наших наблюдений четко показали, что животные постоянно пользуются подобными поилками в тех случаях, когда им не хватает воды», — продолжает Мелла.

В частности, коалы пили примерно в два раза больше воды во время лета, чем зимой или осенью, и при этом гораздо чаще посещали поилки, чем в другие времена года.
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Количество выпиваемой ими воды росло или падало вместе с температурой, что подтвердило, что животные пьют ее не просто так, а ради защиты от обезвоживания и улучшения охлаждения своего тела.

Успешное завершение этого эксперимента, как отмечает эколог, уже привлекло внимание властей Нового Южного Уэльса, планирующих установить подобные поилки во всех ареалах обитания коал, а также экологов и добровольцев из других регионов Австралии.

В ближайшее время они планируют проверить, как заражение хламидиями влияет на то, как часто сумчатые медведи пьют воду. Подобная связь может играть существенную роль в их вымирании, с чем нужно будет бороться, если она существует, заключают ученые.

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