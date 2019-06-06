Погодные приметы на 6 июня: отмечаем начало лета
И наблюдаем за природой.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
И наблюдаем за природой.
По народному календарю 6 июня отмечается день Симеона Столпника. Это время, когда зацветает шиповник и начинается настоящее лето.
Чтобы определить погоду, наши предки присматривались к природным явлениям. Так, предвестником скорого дождя был сильный аромат скошенной травы, а также рой пчел, летающий над акацией.
Ветер, дующий по течению реки, тоже говорил о ясной и хорошей погоде, а распустившиеся кувшинки на пруду предсказывали жаркое и засушливое лето.
Но если после дождя 6 июня радуга появлялась с южной стороны, то в ближайшие дни ждали ненастную погоду.
Екатерина Гура
Читайте также: В Москве откроется «отель» для насекомых-хищников