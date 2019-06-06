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15:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 6 июня: отмечаем начало лета

И наблюдаем за природой.

Источник: Reuters

По народному календарю 6 июня отмечается день Симеона Столпника. Это время, когда зацветает шиповник и начинается настоящее лето.

Чтобы определить погоду, наши предки присматривались к природным явлениям. Так, предвестником скорого дождя был сильный аромат скошенной травы, а также рой пчел, летающий над акацией.

Однако, если пчелы предпочитали летать над цветущей рябиной, это предвещало солнечную и теплую погоду.

Ветер, дующий по течению реки, тоже говорил о ясной и хорошей погоде, а распустившиеся кувшинки на пруду предсказывали жаркое и засушливое лето.

Но если после дождя 6 июня радуга появлялась с южной стороны, то в ближайшие дни ждали ненастную погоду.

Екатерина Гура

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