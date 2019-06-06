Волга оказалась под угрозой дефицита рыбы
Нерест на Волге в Астраханской области в 2019 году может стать одним их худших за всю историю наблюдений. Об этом сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов, пишет агентство ПРАЙМ.
Нерест на Волге в Астраханской области в 2019 году может стать одним их худших за всю историю наблюдений. Об этом сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов, пишет агентство ПРАЙМ.
Он пояснил, что
«Если не учитывать интересы рыбного хозяйства, это приведет к тому, что рыбы у нас не будет», — сказал Соколов. Он отметил, что сброс воды из водохранилищ должен быть научно обоснованным и принимать во внимание интересы рыбохозяйств.
Глава ведомства Илья Шестаков в мае на совещании с участием Владимира Путина указывал на проблемы с естественным нерестом в Астраханской области. Тогда он отмечал, что система попусков воды, которая, в частности, используется для регулирования уровня в водохранилищах, в Астраханской области неоптимальна для нормального размножения рыб.
Шестаков обратился к правительству с просьбой проработать решение этой проблемы. По его словам, оптимальный режим для рыбохозяйственного комплекса необходимо создавать как минимум три раза в год. Путин тогда пообещал упомянуть это в поручениях.