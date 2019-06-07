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10:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 7 июня: смотрим на росу

И наблюдаем за пчелами.

Источник: @tattyan

7 июня православная церковь отмечает большой праздник — Третье Обретение головы Иоанна Святителя. В народе этот день называли Ивановым.

Чтобы определить погоду на ближайшее время, нужно было присмотреться к утренней росе. Если ее было много, то день обещал быть солнечным и теплым, а если ее, наоборот, не было, то в течение дня следовало ждать осадков. Пчелы, кружащиеся вокруг цветущей рябины 7 июня, предвещали хорошую погоду на следующий день.

Екатерина Гура

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