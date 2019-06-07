Погодные приметы на 7 июня: смотрим на росу
И наблюдаем за пчелами.
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И наблюдаем за пчелами.
7 июня православная церковь отмечает большой праздник — Третье Обретение головы Иоанна Святителя. В народе этот день называли Ивановым.
Чтобы определить погоду на ближайшее время, нужно было присмотреться к утренней росе. Если ее было много, то день обещал быть солнечным и теплым, а если ее, наоборот, не было, то в течение дня следовало ждать осадков. Пчелы, кружащиеся вокруг цветущей рябины 7 июня, предвещали хорошую погоду на следующий день.
Екатерина Гура