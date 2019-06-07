Отчаянные автомобилисты в США используют машины вместо лодок (видео)
Полиции пришлось выступить с заявлением.
Полиции пришлось выступить с заявлением.
Уже более месяца некоторые регионы США страдают от природных стихий. Многочисленные торнадо ежедневно (а то и по несколько раз в день) проносятся над населенными пунктами, снося все на своем пути. Вместе с этим города и села заливают ливни,
От одного из них в начале июня пострадал город
После этого полиция и спасатели выпустили официальное заявление с просьбой не повторять таких опасных действий и воздержаться от поездок на машине, пока вода не уйдет.
Екатерина Гура