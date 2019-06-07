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15:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Отчаянные автомобилисты в США используют машины вместо лодок (видео)

Полиции пришлось выступить с заявлением.

Уже более месяца некоторые регионы США страдают от природных стихий. Многочисленные торнадо ежедневно (а то и по несколько раз в день) проносятся над населенными пунктами, снося все на своем пути. Вместе с этим города и села заливают ливни, из-за которых случаются крупные наводнения.

От одного из них в начале июня пострадал город Батон-Руж в штате Луизиана. Местные жители сняли на видео отчаянных водителей, которые буквально плыли по дорогам на своих авто.

После этого полиция и спасатели выпустили официальное заявление с просьбой не повторять таких опасных действий и воздержаться от поездок на машине, пока вода не уйдет.

Екатерина Гура

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