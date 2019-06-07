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18:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ветврач спасла от гибели теленка и нашла ему необычного друга (видео)

Трогательная история.

57-летняя ветеринар Лесли Акерман из Калифорнии несколько лет назад решила взять к себе на ферму шотландского теленка из Хайленда, оставшегося сиротой после того, как бывший владелец продал его мать на рынке. Теленок начал сильно переживать и болеть, и Лесли, пожалев малыша, забрала его к себе и дала ему имя Бакли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но и в новом доме Бакли тосковал, а потому на семейном совете приняли решение найти теленку друга. С помощью объявлений дочка Лесли Кристин нашла козла по имени Ральфи, которого прежние владельцы продавали в качестве домашнего животного или «на шашлык».

К счастью для Ральфи, страшная участь миновала, и он переехал на ранчо к заботливым хозяевам и новому другу.

Теперь эти двое — неразлучные друзья. Они не отходят друг от друга, вместе играют, спят и едят. Посмотреть на эти трогательные отношения на ферме Акерман даже приезжают туристы.

Екатерина Гура

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