Ветврач спасла от гибели теленка и нашла ему необычного друга (видео)
Трогательная история.
Трогательная история.
57-летняя ветеринар Лесли Акерман из Калифорнии несколько лет назад решила взять к себе на ферму шотландского теленка из Хайленда, оставшегося сиротой после того, как бывший владелец продал его мать на рынке. Теленок начал сильно переживать и болеть, и Лесли, пожалев малыша, забрала его к себе и дала ему имя Бакли.
Но и в новом доме Бакли тосковал, а потому на семейном совете приняли решение найти теленку друга. С помощью объявлений дочка Лесли Кристин нашла козла по имени Ральфи, которого прежние владельцы продавали в качестве домашнего животного или «на шашлык».
Теперь эти двое — неразлучные друзья. Они не отходят друг от друга, вместе играют, спят и едят. Посмотреть на эти трогательные отношения на ферме Акерман даже приезжают туристы.
Екатерина Гура