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09:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 8 июня: рыба поможет с прогнозом погоды

Если она играет у поверхности воды — погода будет сырой.

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Источник: AP 2019

8 июня церковь почитает память Карпа и Алфея, учеников святого Павла. Имя апостола Карпа созвучно с названием одного из видов рыб, поэтому наши предки молились ему о хорошем улове. Кстати, в этот день ООН установила Всемирный день океанов.

На Руси подметили: если раки выходят на берег — быть дождю или ненастью. Утки без конца ныряют и плещутся — к дождю. Рыба в реке играет у поверхности воды — к сырой погоде. А вот если роем летают комары, погода будет хорошей.

Хороший урожай щавеля предвещает теплое лето.

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