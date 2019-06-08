Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Вы меня запугиваете»: Путин ответил журналистке США на ПМЭФ
Скоро на машины начнут ставить совсем другие колёса (это точно)
Павел Дуров раскрыл секрет своей отличной формы
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Самый богатый человек в мире покупает новую квартиру
Скандалы сотрясают полицию Подмосковья После задержания начальника одного из районных отделов в подмосковной полиции не утихают скандалы
Горбачева: «Это было сложно – сказать папе, как я его не любила»
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»
Нашли крайнего: семья Алибасова подает в суд
Эксперта из Украины наказали в России
Пить или не пить: 15 главных фактов об алкоголе
Мальчик сбрасывает кожу как змея
«Это позор вообще-то»: Тиньков сделал заявление на форуме
Россиянке, увезшей детей из США, вынесли приговор
Ученые выяснили, как снизить риски появления непереносимости глютена у ребенка
Ученые объяснили, зачем отцам брать отпуск по уходу за ребенком
Названы районы Москвы с самыми желанными квартирами
Как выглядит квартира в Москве за 3 млн долларов
Фоторепортажи
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
11Крабский труд: глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцов
12:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

На МКС показали Венеру во время восхода солнца (фото)

Красивое зрелище.

Источник: NASA

Астронавт NASA Кристина Кох поделилась снимком Венеры, сделанным на Международной космической станции.

Вторая по удаленности от Солнца планета видна внизу снимка. Мерцающая голубая полоса в кадре — это земная атмосфера. Фотография сделана в начале орбитального восхода солнца, который происходит каждые 90 минут.

Венера представляет немалый научный интерес. Сейчас космические агентства разных стран готовят миссии для исследования этой планеты.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии Мужчина прокатился по исландскому бездорожью, что в этой стране запрещено
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Дети
В семье Марины Александровой родился ребенок Актриса поделилась эмоциями
Леди
От любви до разрыва: Ирина Шейк и Брэдли Купер В июне инсайдеры, близкие к Ирине Шейк и Брэдли Куперу, сообщили о расставании пары.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»