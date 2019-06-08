На МКС показали Венеру во время восхода солнца (фото)
Красивое зрелище.
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Красивое зрелище.
Астронавт NASA Кристина Кох поделилась снимком Венеры, сделанным на Международной космической станции.
Вторая по удаленности от Солнца планета видна внизу снимка. Мерцающая голубая полоса в кадре — это земная атмосфера. Фотография сделана в начале орбитального восхода солнца, который происходит каждые 90 минут.
Венера представляет немалый научный интерес. Сейчас космические агентства разных стран готовят миссии для исследования этой планеты.
Анна Лысенко
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