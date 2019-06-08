«Хаббл» сфотографировал «глаз дракона»
Это спиральная галактика с очагом звездообразования внутри.
Это спиральная галактика с очагом звездообразования внутри.
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику NGC 7773 в созвездии Пегаса на расстоянии 393 миллиона световых лет от Земли.
NGC 7773 — пример спиральной галактики с перемычкой из ярких звёзд, выходящей из центра и пересекающей галактику посередине. Спиральные ветви в галактике начинаются на концах перемычки, тогда как в обычных спиральных галактиках они выходят из ядра.
В 2005 году было установлено, что Млечный Путь также относится к спиральным галактикам с перемычкой. Ученые считают, что перемычки являются очагами звездообразования.
Снимок сделан широкоугольной камерой 3, предназначенной для наблюдений в широком диапазоне волн. Этот мощный инструмент был установлен на телескопе в 2009 году. Он отвечает за получение изображений на видимом, ближнем инфракрасном и ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра. Благодаря этой камере были получены самые впечатляющие снимки с «Хаббла».
Анна Лысенко
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