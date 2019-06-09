«Пылевого дьявола» показали в ускоренном видео
Такие вихри достигают 20 метров в высоту и 5 метров в диаметре.
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Такие вихри достигают 20 метров в высоту и 5 метров в диаметре.
В долине реки Пекос в Техасе очевидцы сняли на видео крупный пыльный вихрь.
В английском языке это атмосферное явление называют «пылевой дьявол». Зрелище может быть устрашающим.
Скорость ролика увеличена на 300%, чтобы было лучше видно образование вихря.
Вихревое движение воздуха возникает днем в малооблачную жаркую погоду, когда солнечные лучи сильно прогревают земную поверхность. По данным очевидцев, на момент съемки температура составляла 39 градусов Цельсия.
Пыльные вихри достигают 10−20 метров в высоту и 5 метров в диаметре. Они существуют от нескольких секунд до 2 минут. Вихрь поднимает с земли пыль, песок, камешки и переносит их на десятки или даже сотни метров.
Анна Лысенко
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