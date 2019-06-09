Обезьяны в Индии гибнут от теплового удара
В стране аномальная жара.
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В стране аномальная жара.
Уже 15 обезьян погибли от теплового удара в центральном индийском штате
Аномальная жара привела к конфликтам между приматами за доступ к воде. Это бывает крайне редко, заявили в природоохранной службе региона. Оттесненные животные попросту погибают от теплового удара, показало вскрытие.
В стране замечены и перемещения тигров, которые покидают места обитания в заповедниках в поисках воды.
Аномальная жара держится в Индии уже несколько недель. Температура в штате Раджастхан на прошлой неделе достигла 51 градуса. Муссонные дожди пришли с опозданием пока только в некоторые регионы. При этом в штате
Анна Лысенко
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