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15:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Обезьяны в Индии гибнут от теплового удара

В стране аномальная жара.

Уже 15 обезьян погибли от теплового удара в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш, где температура достигла 46 градусов Цельсия.

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Аномальная жара привела к конфликтам между приматами за доступ к воде. Это бывает крайне редко, заявили в природоохранной службе региона. Оттесненные животные попросту погибают от теплового удара, показало вскрытие.

В стране замечены и перемещения тигров, которые покидают места обитания в заповедниках в поисках воды.

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Аномальная жара держится в Индии уже несколько недель. Температура в штате Раджастхан на прошлой неделе достигла 51 градуса. Муссонные дожди пришли с опозданием пока только в некоторые регионы. При этом в штате Уттар-Прадеш от ливней и гроз погибло не менее 26 человек.

Анна Лысенко

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