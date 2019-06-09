Осенью к Земле приблизится опасный астероид
Его диаметр составляет около 30 метров.
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Его диаметр составляет около 30 метров.
Осенью к Земле приблизится астероид 2006 QV89, у которого примерно один шанс из 7 тысяч столкнуться с нашей планетой.
Ожидается, небесное тело подлетит к Земле в середине сентября, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).
Диаметр астероида составляет около 30 метров. Для сравнения, астероид, который стал причиной гибели динозавров, в диаметре составлял 10 км.
ЕКА следит за траекторией астероида, но специалисты уверяют, что он вряд ли столкнется с Землей. Вероятнее всего, он минует нашу планету на расстоянии 6,7 млн км.
Анна Лысенко
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