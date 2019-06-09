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16:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Осенью к Земле приблизится опасный астероид

Его диаметр составляет около 30 метров.

Источник: AP 2019

Осенью к Земле приблизится астероид 2006 QV89, у которого примерно один шанс из 7 тысяч столкнуться с нашей планетой.

Ожидается, небесное тело подлетит к Земле в середине сентября, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Диаметр астероида составляет около 30 метров. Для сравнения, астероид, который стал причиной гибели динозавров, в диаметре составлял 10 км.

ЕКА следит за траекторией астероида, но специалисты уверяют, что он вряд ли столкнется с Землей. Вероятнее всего, он минует нашу планету на расстоянии 6,7 млн км.

Анна Лысенко

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