Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Армия отказалась подчиняться: ВСУ выступили против Зеленского
Скоро на машины начнут ставить совсем другие колёса (это точно)
Малышева рассказала, как природа уничтожает людей старше 50
Орбакайте показала себя в роли императрицы в «Гардемаринах 4»
Как сделать ландшафтный бассейн или пруд на даче
Настоящая или «пластиковая»: как правильно выбрать клубнику На российских прилавках появилась клубника из Крыма, Липецка и Краснодарского края
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Супруга отравившегося Алибасова тоже слегла
Вслед за Алибасовым: врачи вынесли вердикт Панкратову-Черному
Скормил пираньям: как Ким Чен Ын казнил генерала
Страдающих от запора оказалось больше, чем думали
Малышева рассказала, как природа уничтожает людей старше 50
Точь-в-точь: кого из отечественных звезд обвиняли в плагиате
Как и с чем носить брюки карго: советы от звездного стилиста
Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка
«Так у вас сын?»: младшую дочку Елены Подкаминской спутали с мальчиком
Названы районы Москвы с самыми желанными квартирами
Как выглядит квартира в Москве за 3 млн долларов
Фоторепортажи
15Закон джунглей
11Огненный ад
09:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 10 июня: что означает радуга

Роса предвещает урожай, а муравьи — хорошую погоду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

10 июня по народному календарю — день Евтихиия тихого. Мученик Евтихий был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла.

Интересно, что славяне дали этому дню название полудницы. Считалось, что духи полдня беспокоят маленьких детей, вызывая крик и бессонницу. Малышей в этот день старались не ругать.

Наблюдая за погодой, наши предки подметили: если в этот день нет ветра, будет хороший урожай. Роса на траве предвещает доброе колошение хлебов.

А вот о погоде на ближайшие дни судили по муравьям. Если их много на муравейнике — погода будет хорошей. Воздух над лесом синеет — к теплу. Радуга после дождя быстро исчезает — погода наладится, а если стоит долго — к ненастью.

Если на Евтихия идет дождь, это предвещает сухую осень.

Читайте также

Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Крис Хемсворт: «Подумываем снять ромком про Тора и Валькирию» Звезды новых «Людей в черном» — Крис Хемсворт и Тесса Томпсон — приехали в Москву, чтобы поговорить о пришельцах среди нас, а заодно оценить русскую баню и ледяную водку
Авто
Новый российский седан Aurus: он слишком дорог для губернатора Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что он очень хотел бы иметь автомобиль новой российской марки Aurus, однако он для него слишком дорог
Недвижимость
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Названы районы Москвы с самыми тесными квартирами
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Дети
Звездные дети, которые пошли по стопам родителей Эти дети выбрали ту же профессию, что и их родители. Одни говорят, что это легкий путь, потому что там «все по блату». Другие, напротив, считают такой выбор испытанием
Леди
Как и с чем носить брюки карго: советы от звездного стилиста Звездный стилист Гала Борзова рассказала нам, как носить брюки карго и с чем они сочетаются.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»