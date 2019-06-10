Народные приметы на 10 июня: что означает радуга
Роса предвещает урожай, а муравьи — хорошую погоду.
Роса предвещает урожай, а муравьи — хорошую погоду.
10 июня по народному календарю — день Евтихиия тихого. Мученик Евтихий был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла.
Интересно, что славяне дали этому дню название полудницы. Считалось, что духи полдня беспокоят маленьких детей, вызывая крик и бессонницу. Малышей в этот день старались не ругать.
Наблюдая за погодой, наши предки подметили: если в этот день нет ветра, будет хороший урожай. Роса на траве предвещает доброе колошение хлебов.
А вот о погоде на ближайшие дни судили по муравьям. Если их много на муравейнике — погода будет хорошей. Воздух над лесом синеет — к теплу. Радуга после дождя быстро исчезает — погода наладится, а если стоит долго — к ненастью.
Если на Евтихия идет дождь, это предвещает сухую осень.
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