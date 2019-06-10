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15:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Впервые за 10 лет в Канаде обнаружили белую косатку (видео)

Ученые назвали ее Канака.

Морской натуралист Вэл Уотсон, плавая возле Нанаймо в Британской Колумбии, снял на видео уникальную абсолютно белую косатку.

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Подобная пигментация для этих морских млекопитающих — очень редкое явление, а потому увидеть их в дикой природе — большая удача.

Необычную косатку Уотсон назвал Канака. Ученый уточнил, что в последний раз белую косатку видели у берегов Британской Колумбии более десяти лет назад.

Екатерина Гура

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