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15:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые придумали термоизоляцию, похожую на мех белого медведя

Ее будут использовать в строительстве и авиакосмической промышленности.

Источник: AP 2019

Ученые разработали радикально новую изоляцию для зданий и самолетов, примером для которой послужил мех белых медведей.

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Полярный медведь защищается от холода благодаря прослойке жира, коже черного цвета и густому меху, волоски которого имеют особую структуру. Шерсть хищника содержит два слоя волосков: внешний защитный слой из длинных остевых шерстинок и плотный изоляционный подшерсток. Такая шерсть пропускает тепло только в одну сторону.

Полупрозрачные защитные шерстинки полые внутри, благодаря чему отлично удерживают тепло. Ученые разработали изолятор, который имеет похожую структуру. Он состоит из миллионов полых углеродных трубок-волокон. Такой материал чрезвычайно эластичный, не боится воды и обладает отличными термоизоляционными свойствами.

Сейчас разработчики создают аэрогель, который можно будет применять в строительной и аэрокосмической отраслях, рассказал профессор Шу-Хонг Ю из Китайского университета науки и технологии.

Анна Лысенко

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