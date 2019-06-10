Ученые придумали термоизоляцию, похожую на мех белого медведя
Ее будут использовать в строительстве и авиакосмической промышленности.
Ее будут использовать в строительстве и авиакосмической промышленности.
Ученые разработали радикально новую изоляцию для зданий и самолетов, примером для которой послужил мех белых медведей.
Полярный медведь защищается от холода благодаря прослойке жира, коже черного цвета и густому меху, волоски которого имеют особую структуру. Шерсть хищника содержит два слоя волосков: внешний защитный слой из длинных остевых шерстинок и плотный изоляционный подшерсток. Такая шерсть пропускает тепло только в одну сторону.
Полупрозрачные защитные шерстинки полые внутри, благодаря чему отлично удерживают тепло. Ученые разработали изолятор, который имеет похожую структуру. Он состоит из миллионов полых углеродных
Сейчас разработчики создают аэрогель, который можно будет применять в строительной и аэрокосмической отраслях, рассказал профессор
Анна Лысенко
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