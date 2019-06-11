Как на море: лучшие речные и озерные курорты России
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Людмила Титова. Вода, песок, виндсерфинг, путешествия на яхтах — с приходом жары усилился спрос на те отечественные водоемы, куда можно быстро добраться в выходные.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Людмила Титова. Вода, песок, виндсерфинг, путешествия на яхтах — с приходом жары усилился спрос на те отечественные водоемы, куда можно быстро добраться в выходные.
О том, где провести время как на морском курорте, совместив отдых с экскурсионной программой, — в материале РИА Новости.
Туристы, впервые приезжающие на Селигер в Тверскую область, признаются: есть ощущение, что очутился на морском побережье — много воды, пляжи, развлечения, похожий набор услуг.
Селигер еще с советских времен считался наиболее популярным и доступным оазисом, до которого можно доехать за день как из Москвы, так и из
Курорт привлекает тысячи туристов самого разного достатка. Здесь много пансионатов, турбаз и домов отдыха с сервисом от экономичного до элитного.
«Отдых на Селигере сочетается с экскурсионными программами в Нилову пустынь, Осташков и другие города Тверской области. Также туристам предлагают водные экскурсии, можно отправиться на рыбалку или в самостоятельное путешествие по островам с ночевкой в палатке», — рассказывает генеральный директор туристической компании Илья Кострикин.
Пляжи Селигера — одни из самых безопасных, поэтому сюда приезжают с детьми. Прибрежная зона отдыха — почти на 70 километров. Большинство пляжей искусственные — входят в инфраструктуру туристических баз.
По словам туроператоров, самые востребованные курорты на реках и озерах в Центральной России — те, где развит туристический кластер.
В последние годы набирает популярность отдых в Плёсе Ивановской области.
Здесь не так много бюджетных средств размещения, зато ассортимент элитных отелей представлен во всем разнообразии. Хотя средняя стоимость за номер в сутки —
«Плёс стал очень раскрученным и популярным местом на Волге. Тут все сделано в одном ключе. Есть ощущение, что находишься не в России, а на европейском курорте — отели, рестораны, очень красивая и ухоженная набережная и пляжи», — продолжает Илья Кострикин.
В одном из отелей, которым владеет
Наравне с Плёсом туристов, предпочитающих сервис высокого качества, привлекает волжский курорт Завидово на границе Московской и Тверской областей.
Здесь можно поиграть в гольф или отправиться в путешествие на яхте, есть несколько пляжей, причем пользоваться разрешают и береговыми зонами других отелей. Средняя стоимость проживания —
Туристы сочетают отдых с экскурсионными программами. Не всегда погода радует и можно проводить целый день у воды, поэтому в любом пансионате и гостинице вам предложат широкий ассортимент туров по Волге или ближайшим туристическим городам.
Из Завидово организуют экскурсии в музей композитора Петра Чайковского в Клин, в Тверь, Торжок, Старицу.
Летом популярен и отдых на водохранилищах, где также хватает песчаных пляжей и бюджетных вариантов размещения.
«Есть спрос на туры на Рыбинское водохранилище в Ярославской области и Рузское водохранилище в Подмосковье. Средняя стоимость проживания на базах отдыха — 1800 рублей на человека в сутки, — объясняет
Любители тихого, более скромного бюджетного отдыха предпочитают Истринское водохранилище. Этот курорт привлекает доступностью — на машине сюда можно добраться из столицы всего за
На Истре можно найти уютный домик для уединенного отпуска или воспользоваться предложениями баз и санаториев, которых здесь более пятидесяти.
Активным туристам предлагают полный набор развлечений — рыбная ловля, поездки на квадроциклах, конные прогулки, катание на лодках, занятия виндсерфингом.
Самый бюджетный коттедж или номер на турбазе на Истринском водохранилище обойдется в 600−1000 рублей с человека в сутки. Санатории и пансионаты —
Исторический архитектурный комплекс Кижи на Онежском озере в последние годы превращается в курорт, где можно арендовать настоящий старинный деревенский дом.
«Когда попадаешь в Кижи летом, создается впечатление, что участвуешь в съемках
Похожий отдых предлагают в деревне Верхние Мандроги между Ладожским и Онежским озером. Здесь в прибрежной зоне на реке Свирь восстановлен целый квартал старинных домов, которые привезли из разных регионов Русского Севера.
На Ладожском озере — разнообразие яхт, лодок, парусных судов. Туристы арендуют их, отправляются в групповые путешествия или используют собственный водный транспорт.
Некоторые туркомпании предлагают гостям поездки под алыми парусами к острову Валаам.
На Ладоге множество баз отдыха — от простых
Туристов привлекают прогулки на катерах и парусниках в живописных заливах, пешие, конные и автомобильные путешествия.
Ладожская экзотика — это россыпь небольших островков, где приятно остановиться с палаткой и отдохнуть в уединении, понаблюдать за нерпой и набрать черники.
Живописные берега Оки в районе Тарусы Калужской области летом — благоустроенная курортная зона. Эти места в прошлом веке облюбовали художники, писатели, музыканты, которые отдыхали здесь и снимали дачи на лето.
В этом городке есть пансионат со своим пляжем и несколько уютных гостиниц. Цена номера — 2300−3000 рублей в сутки на двоих.
Из Тарусы удобно совершать экскурсионные прогулки по воде — на теплоходе или частном водном транспорте. К примеру, попасть прямо с пляжа в
Также от городского причала водное такси доставит вас до места съемок популярного сериала «Участок» — в деревню Похвистнево, чтобы полюбоваться захватывающими видами на Оку с высокого берега.