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11:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 11 июня: о чем расскажут пауки и воробьи

А еще наблюдаем за туманом и ветром.

Источник: @jackez2010

11 июня — день священномученицы Феодосии, которую в народе называли Колосяница и Гречишница, так как в это время колосился хлеб и начинались посевы гречку.

Хорошую и солнечную погоду в этот день предвещали активные и сильно шумящие воробьи. Также тепло сулил туман, который поутру стелился по воде, и большое количество пауков.

А вот если на листьях смородины, жимолости, ольхи или ивы появлялась влага, то это предвещало ухудшение погоды. Скорых дождей можно было ожидать, если весь день ветер дул в одном направлении, а к вечеру усиливался.

Екатерина Гура

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