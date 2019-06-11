Погодные приметы на 11 июня: о чем расскажут пауки и воробьи
А еще наблюдаем за туманом и ветром.
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А еще наблюдаем за туманом и ветром.
11 июня — день священномученицы Феодосии, которую в народе называли Колосяница и Гречишница, так как в это время колосился хлеб и начинались посевы гречку.
Хорошую и солнечную погоду в этот день предвещали активные и сильно шумящие воробьи. Также тепло сулил туман, который поутру стелился по воде, и большое количество пауков.
А вот если на листьях смородины, жимолости, ольхи или ивы появлялась влага, то это предвещало ухудшение погоды. Скорых дождей можно было ожидать, если весь день ветер дул в одном направлении, а к вечеру усиливался.
Екатерина Гура
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