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14:37 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко пригрозил разогнать белорусских синоптиков

МИНСК, 11 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился низкой достоверностью прогнозов погоды от белорусского центра по гидрометеорологии, заявив, что синоптиков «надо или разгонять, или приводить в чувства», сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.

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Источник: Reuters

По данным пресс-службы, во вторник, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, президент затронул ситуацию в сфере сельского хозяйства страны и раскритиковал в этой связи работу Гидрометцентра. По его мнению, эта структура не в полной мере справляется со своими обязанностями.

С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем в какой-то день на 50−70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен.
Александр Лукашенко

Он добавил, что в вопросе прогноза погоды уже ориентируется на информацию от военных, которые «видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов». «Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться», — заявил Лукашенко.

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