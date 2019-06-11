Лукашенко пригрозил разогнать белорусских синоптиков

По данным пресс-службы, во вторник, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, президент затронул ситуацию в сфере сельского хозяйства страны и раскритиковал в этой связи работу Гидрометцентра. По его мнению, эта структура не в полной мере справляется со своими обязанностями.
С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем в какой-то день на 50−70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен.
Он добавил, что в вопросе прогноза погоды уже ориентируется на информацию от военных, которые «видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов». «Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться», — заявил Лукашенко.