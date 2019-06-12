Народные приметы на 12 июня: опасаемся змей
И слушаем кузнечиков.
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И слушаем кузнечиков.
В народе 12 июня называли змеиным праздником. Считалось, что к этому времени змеи уже вовсю хозяйничают на лугах и в лесу. Их старались не беспокоить и обходить стороной.
Крестьяне подметили: если в этот день совы много кричат, скоро наступит похолодание. Утром нет росы — вечером будет дождь. Если восход и заход солнца чистые, без дымки, погода будет хорошей. Много паутины в этот день — стоит ожидать перемены погоды.
Если беспокоятся шмели — быть дождю. Вечером трещат кузнечики — к погожему дню.
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