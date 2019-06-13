Погодные приметы на 13 июня: наблюдаем за росой
И присматриваемся к шиповнику.
И присматриваемся к шиповнику.
Православная церковь 13 июня почитала память святого апостола Ерма, а в народе этот день называли Еремей Распрягальник, так как в к этому времени уже заканчивался посевной сезон.
А вот если вечером обходилось без росы или она быстро высыхала, то это сулило дождь.
О погоде «рассказывали» и другие природные явления. К примеру, кукование кукушки на протяжении всего дня — к хорошей погоде. Начавшие сильно кусаться оводы — к дождю. Непогоду также ожидали, если сплошной ранний туман не исчезал после восхода солнца, а шиповник закрывал свои бутоны до наступления вечера.
В народе верили, что, если на Еремея была плохая и ненастная погода, то суровой будет и зима.
Екатерина Гура
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