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15:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лебединая семья полчаса «вела» за собой поезд (видео)

«Стычка» машиниста с птицами собрала толпу зевак.

Пара лебедей со своим выводком на полчаса задержала поезд возле Стоубриджа в Великобритании.

Птицы медленно прогуливались по колее, заставив затормозить пассажирский поезд. Машинист двигался за лебедями со скоростью улитки в течение 15 минут в надежде, что птицы свернут с пути.

Этого так и не произошло, и тогда мужчина вышел из кабины, чтобы попытаться отогнать их зонтиком. Лебеди восприняли это как угрозу птенцам и начали защищаться.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Стычка» с птицами собрала толпу зевак. В итоге специалисты из Королевского общества защиты животных смогли вернуть лебедей в реку Уз.

Поезда на линии задержались на 30 минут.

Анна Лысенко

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