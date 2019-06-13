Лебединая семья полчаса «вела» за собой поезд (видео)
«Стычка» машиниста с птицами собрала толпу зевак.
«Стычка» машиниста с птицами собрала толпу зевак.
Пара лебедей со своим выводком на полчаса задержала поезд возле Стоубриджа в Великобритании.
Птицы медленно прогуливались по колее, заставив затормозить пассажирский поезд. Машинист двигался за лебедями со скоростью улитки в течение 15 минут в надежде, что птицы свернут с пути.
Этого так и не произошло, и тогда мужчина вышел из кабины, чтобы попытаться отогнать их зонтиком. Лебеди восприняли это как угрозу птенцам и начали защищаться.
«Стычка» с птицами собрала толпу зевак. В итоге специалисты из Королевского общества защиты животных смогли вернуть лебедей в реку Уз.
Поезда на линии задержались на 30 минут.
Анна Лысенко