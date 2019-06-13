В Испании откроют пещеру, заполненную кристаллами (видео)
Уже осенью она будет открыта для всех желающих.
Уже осенью она будет открыта для всех желающих.
Эта пещера, заполненная прозрачными кристаллами разных форм, похожа на декорацию к волшебной сказке. Но, на самом деле, ее сотворила природа. Пещера находится под заброшенной шахтой в городе Пульпи на юге Испании. Ее обнаружили 20 лет назад, а теперь хотят открыть для туристов.
Длина пещеры составляет 8 метров, а высота — 2 метра. Сейчас в ней ведутся подготовительные работы — строители уже извлекли 600 тонн земли и камней. Открыть пещеру планируют к октябрю, но уже в июле пройдет несколько пробных экскурсий.
Варвара Макарова