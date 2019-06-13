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18:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Испании откроют пещеру, заполненную кристаллами (видео)

Уже осенью она будет открыта для всех желающих.

Эта пещера, заполненная прозрачными кристаллами разных форм, похожа на декорацию к волшебной сказке. Но, на самом деле, ее сотворила природа. Пещера находится под заброшенной шахтой в городе Пульпи на юге Испании. Ее обнаружили 20 лет назад, а теперь хотят открыть для туристов.

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Длина пещеры составляет 8 метров, а высота — 2 метра. Сейчас в ней ведутся подготовительные работы — строители уже извлекли 600 тонн земли и камней. Открыть пещеру планируют к октябрю, но уже в июле пройдет несколько пробных экскурсий.

Варвара Макарова

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