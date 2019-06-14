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12:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 14 июня: определяем, откуда дует ветер

О погоде также расскажут грачи и лебеди.

Источник: Агентство «Москва»

14 июня по народному календарю отмечается день Устина и Харитона. Его было принято проводить с любимыми людьми, а вот заниматься огородными работами строжайше запрещалось.

Чтобы узнать погоду на ближайшее время, нужно было смотреть на небо. Если утром там была радуга, то днем должен был пойти дождь. Такой же прогноз обещало и бледное солнце в первой половине дня. Ухудшение погоды в ближайшие дни предвещал и западный ветер.

Кроме того, скорого ненастья следовало ждать, если грачи гуляли по траве, а лебеди к вечеру сильно шумели.

Екатерина Гура

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