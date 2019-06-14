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14:39 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Пятнистые олени

Новый парк дикой природы в Приморье.

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

На месте бывшего оленьего хозяйства в Приморском крае готовят к открытию кластер «Леопарды на Гамова». Его территория составляет 6000 гектаров.

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Специалисты увеличивают поголовье оленей, уничтоженных браконьерами, в надежде, что вместе с кормовой базой сюда вернутся амурский тигр и леопард.

Наш фотограф Юрий Смитюк побывал в этом удивительном месте и привёз очень красивые снимки.

Предположительно к 2020 году здесь появится экопарк современного типа. По территории нового национального парка возле посёлка Андреевка Хасанского района будет проложена сеть троп, позволяющих полюбоваться на диких животных в их естественной среде обитания. Парка подобных размеров пока нет.

Генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды» Елена Гангало отметила, что в этой зоне планируют заняться восстановлением численности диких животных.

Туристы с гидами и экскурсоводами смогут увидеть пятнистых оленей, горалов, кабанов. Директор также не исключила возможности появления в экопарке дальневосточных леопардов.

В будущем экопарк станет частью национального парка «Земля леопарда».

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