Пятнистые олени
Новый парк дикой природы в Приморье.
Новый парк дикой природы в Приморье.
На месте бывшего оленьего хозяйства в Приморском крае готовят к открытию кластер «Леопарды на Гамова». Его территория составляет 6000 гектаров.
Специалисты увеличивают поголовье оленей, уничтоженных браконьерами, в надежде, что вместе с кормовой базой сюда вернутся амурский тигр и леопард.
Наш фотограф Юрий Смитюк побывал в этом удивительном месте и привёз очень красивые снимки.
Предположительно к 2020 году здесь появится экопарк современного типа. По территории нового национального парка возле посёлка Андреевка Хасанского района будет проложена сеть троп, позволяющих полюбоваться на диких животных в их естественной среде обитания. Парка подобных размеров пока нет.
Генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды» Елена Гангало отметила, что в этой зоне планируют заняться восстановлением численности диких животных.
В будущем экопарк станет частью национального парка «Земля леопарда».