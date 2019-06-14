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15:54 (мск), источник: Playboy

7 фактов о комарах, которые они сами предпочли бы скрыть от людей

Раздражающие. Кусающие. Вездесущие. Иногда создается впечатление, что комары были специально созданы для того, чтобы сделать лето менее приятным временем года, и если ты случайно забыл репеллент, отправляясь на природу, то они могут испортить самый классный отдых.

Источник: PublicDomainPictures/СС0

Но раз даже у Супермена есть его криптонит, то и у комаров есть свои «слабые места». Поэтому сегодня мы хотим поделиться с тобой информацией, которую комариное племя было бы радо поместить под гриф «секретно».

1. Комары любят, когда люди пьют пиво

Ах, как приятно потягивать ледяное пиво в жаркий летний вечер, но пить его лучше в помещении. Почему? Исследование группы японских ученых показало, что пиво привлекает комаров, а значит, способно навлечь повышенное внимание на тех, кто находится рядом.

Специалист по комарам Грейсон Браун, директор Лаборатории энтомологии общественного здравоохранения в отделе энтомологии в Университете Кентукки, объясняет это так:

Когда вы открываете банку пива, из нее выходит углекислый газ, а он, в свою очередь, привлекает комаров, как раз ориентирующихся на CO2, чтобы обнаружить млекопитающих.

2. Комаров бесит запах некоторых растений

Комары не любят ароматы многих прекрасно пахнущих цветов и трав, включая розмарин, мелиссу лимонную, лаванду, ноготки, базилик, мяту и чеснок. Эта неприязнь связана с тем, что вредители имеют очень чувствительные сенсоры, которые могут быть подавлены этими цветущими растениями.

А если они не могут почувствовать запах твоей кожи, крови или пота, то они будут искать для пропитания другое место.

3. Чтобы размножаться, им нужно совсем чуть-чуть стоячей воды

Если ты до сих пор наивно полагаешь, что комары могут откладывать яйца только в прудах и других водоемах, то ты сильно ошибаешься — по информации Агентства по охране окружающей среды, для продолжения рода им достаточно воды в крышке бутылки.

Поэтому постоянно сканируй свой балкон или даже двор на предмет любых потенциальных мест размножения кровопийц. Опорожняй и очищай, переворачивай, накрывай крышкой или просто выбрасывай любые предметы, которые содержат воду, такие как шины, ведра, игрушки, бассейны, блюдца цветочных горшков или мусорные контейнеры.

4. Есть четыре компонента репеллентов, которых комары по-настоящему боятся

Каждое лето на рынке товаров против комаров появляются новые, по уверениям производителей, еще более устрашающие средства: они воздействуют на слух, нюх и даже подсознание комаров и выпускаются в самых разнообразных формах — от наклеек до громоздких коробок.

Однако Центры по контролю и профилактике заболеваний США утверждают, что существуют всего четыре химических вещества, которые способны эффективно отпугнуть комаров:

  • Диэтилтолуамид (ДЭТА);
  • Пикаридин;
  • Масло лимона или эвкалипта;
  • IR3535

Советуем где-нибудь записать эти труднопроизносимые слова, чтобы руководствоваться этим знанием, когда в следующий раз отправишься покупать средство от комаров.

5. Комары ненавидят дым

Костры, по мнению комаров, вовсе не являются романтичными и уютными — более того, исходящий от них дым мешает им тебя найти. И хотя даже обычный мангал может снизить количество насекомых, желающих тебя продегустировать, этому лайфхаку можно придать комбо-эффект.

Для этого в костер, возле которого собралась твоя компания, эксперты gardentherapy.com предлагают подбросить одно из таких растений, как лаванда, мята, мелисса или шалфей.

6. Любимое блюдо комаров — кровь нулевой группы

Исследование 2004 года, проведенное Институтом технологии борьбы с вредителями, показало, что комаров больше всего привлекает кровь нулевой группы.

Так что если у тебя как раз она, то… мы сочувствуем и советуем всегда быть готовым к потенциальной встрече с комарами и воспользоваться нашими лайфхаками специально для этого случая.

7. А еще комарам нравится, когда ты потеешь

Комаров привлекают бактерии и химические вещества, которые живут в поте, в том числе молочная кислота. Поэтому, если ты занимаешься спортом на открытом воздухе, будь осторожен: комары чувствуют и любят влажное и теплое тело.

Выход? Не забывать пользоваться дезодорантом, проследить, чтобы твоя спортивная одежда хорошо дышала, и после окончания тренировки — сразу отправиться в душ. Это, кстати, будет хорошо и по гигиеническим соображениям.

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