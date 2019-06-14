7 фактов о комарах, которые они сами предпочли бы скрыть от людей

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Но раз даже у Супермена есть его криптонит, то и у комаров есть свои «слабые места». Поэтому сегодня мы хотим поделиться с тобой информацией, которую комариное племя было бы радо поместить под гриф «секретно».
1. Комары любят, когда люди пьют пиво
Ах, как приятно потягивать ледяное пиво в жаркий летний вечер, но пить его лучше в помещении. Почему? Исследование группы японских ученых показало, что пиво привлекает комаров, а значит, способно навлечь повышенное внимание на тех, кто находится рядом.
Специалист по комарам Грейсон Браун, директор Лаборатории энтомологии общественного здравоохранения в отделе энтомологии в Университете Кентукки, объясняет это так:
Когда вы открываете банку пива, из нее выходит углекислый газ, а он, в свою очередь, привлекает комаров, как раз ориентирующихся на CO2, чтобы обнаружить млекопитающих.
2. Комаров бесит запах некоторых растений
Комары не любят ароматы многих прекрасно пахнущих цветов и трав, включая розмарин, мелиссу лимонную, лаванду, ноготки, базилик, мяту и чеснок. Эта неприязнь связана с тем, что вредители имеют очень чувствительные сенсоры, которые могут быть подавлены этими цветущими растениями.
А если они не могут почувствовать запах твоей кожи, крови или пота, то они будут искать для пропитания другое место.
3. Чтобы размножаться, им нужно совсем чуть-чуть стоячей воды
Если ты до сих пор наивно полагаешь, что комары могут откладывать яйца только в прудах и других водоемах, то ты сильно ошибаешься — по информации Агентства по охране окружающей среды, для продолжения рода им достаточно воды в крышке бутылки.
Поэтому постоянно сканируй свой балкон или даже двор на предмет любых потенциальных мест размножения кровопийц. Опорожняй и очищай, переворачивай, накрывай крышкой или просто выбрасывай любые предметы, которые содержат воду, такие как шины, ведра, игрушки, бассейны, блюдца цветочных горшков или мусорные контейнеры.
4. Есть четыре компонента репеллентов, которых комары по-настоящему боятся
Каждое лето на рынке товаров против комаров появляются новые, по уверениям производителей, еще более устрашающие средства: они воздействуют на слух, нюх и даже подсознание комаров и выпускаются в самых разнообразных формах — от наклеек до громоздких коробок.
Однако Центры по контролю и профилактике заболеваний США утверждают, что существуют всего четыре химических вещества, которые способны эффективно отпугнуть комаров:
- Диэтилтолуамид (ДЭТА);
- Пикаридин;
- Масло лимона или эвкалипта;
- IR3535
Советуем где-нибудь записать эти труднопроизносимые слова, чтобы руководствоваться этим знанием, когда в следующий раз отправишься покупать средство от комаров.
5. Комары ненавидят дым
Костры, по мнению комаров, вовсе не являются романтичными и уютными — более того, исходящий от них дым мешает им тебя найти. И хотя даже обычный мангал может снизить количество насекомых, желающих тебя продегустировать, этому лайфхаку можно придать комбо-эффект.
Для этого в костер, возле которого собралась твоя компания, эксперты gardentherapy.com предлагают подбросить одно из таких растений, как лаванда, мята, мелисса или шалфей.
6. Любимое блюдо комаров — кровь нулевой группы
Исследование 2004 года, проведенное Институтом технологии борьбы с вредителями, показало, что комаров больше всего привлекает кровь нулевой группы.
Так что если у тебя как раз она, то… мы сочувствуем и советуем всегда быть готовым к потенциальной встрече с комарами и воспользоваться нашими лайфхаками специально для этого случая.
7. А еще комарам нравится, когда ты потеешь
Комаров привлекают бактерии и химические вещества, которые живут в поте, в том числе молочная кислота. Поэтому, если ты занимаешься спортом на открытом воздухе, будь осторожен: комары чувствуют и любят влажное и теплое тело.
Выход? Не забывать пользоваться дезодорантом, проследить, чтобы твоя спортивная одежда хорошо дышала, и после окончания тренировки — сразу отправиться в душ. Это, кстати, будет хорошо и по гигиеническим соображениям.