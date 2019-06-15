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09:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 15 июня: птицы помогут с прогнозом погоды

А комары предскажут, каким будет урожай грибов.

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Источник: РИА "Новости"

15 июня в этом году у православных наступает Троицкая родительская суббота. В этот день посещают могилы близких, поминают усопших, воздерживаются от шумных праздников, алкоголя и перебранок. Кроме того, в старину старались не работать в Троицкую субботу на огороде и в доме.

О погоде на ближайшие дни наши предки судили по птицам: если ласточки и стрижи летают в небе в большом количестве — будет тепло. Хорошая погода будет и в том случае, если всю ночь пел соловей.

Солнце за тучи зашло с вечера — к ненастью. Ночью и утром ветра не было — день будет солнечным.

Прабабушки и прадедушки подметили: сырая, с туманами и дождями, середина июня обещает не только обилие комаров, но и грибную осень.

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