Народные приметы на 15 июня: птицы помогут с прогнозом погоды
А комары предскажут, каким будет урожай грибов.
А комары предскажут, каким будет урожай грибов.
15 июня в этом году у православных наступает Троицкая родительская суббота. В этот день посещают могилы близких, поминают усопших, воздерживаются от шумных праздников, алкоголя и перебранок. Кроме того, в старину старались не работать в Троицкую субботу на огороде и в доме.
О погоде на ближайшие дни наши предки судили по птицам: если ласточки и стрижи летают в небе в большом количестве — будет тепло. Хорошая погода будет и в том случае, если всю ночь пел соловей.
Солнце за тучи зашло с вечера — к ненастью. Ночью и утром ветра не было — день будет солнечным.
Прабабушки и прадедушки подметили: сырая, с туманами и дождями, середина июня обещает не только обилие комаров, но и грибную осень.
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