Полярное сияние показали с борта МКС
Захватывающее зрелище.
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Астронавт Кристина Кох сфотографировала с Международной космической станции впечатляющее полярное сияние.
«Несколько лет назад на Южном полюсе я наблюдала полярное сияние, чтобы черпать вдохновение во время полярной ночи, которая длится 6 месяцев. А теперь я знаю, что отсюда, сверху, оно внушает благоговение», — рассказала Кох.
Астронавты МКС регулярно делятся захватывающими снимками. Ранее Кох поделилась изображением Венеры, сделанным во время орбитального восхода солнца.
Сейчас на МКС находятся шесть астронавтов, из них двое — россияне: Олег Кононенко и Алексей Овчинин. В июне трое из членов экипажа вернутся на Землю.
Анна Лысенко