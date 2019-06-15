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11:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Полярное сияние показали с борта МКС

Захватывающее зрелище.

Источник: NASA

Астронавт Кристина Кох сфотографировала с Международной космической станции впечатляющее полярное сияние.

«Несколько лет назад на Южном полюсе я наблюдала полярное сияние, чтобы черпать вдохновение во время полярной ночи, которая длится 6 месяцев. А теперь я знаю, что отсюда, сверху, оно внушает благоговение», — рассказала Кох.

Астронавты МКС регулярно делятся захватывающими снимками. Ранее Кох поделилась изображением Венеры, сделанным во время орбитального восхода солнца.

Сейчас на МКС находятся шесть астронавтов, из них двое — россияне: Олег Кононенко и Алексей Овчинин. В июне трое из членов экипажа вернутся на Землю.

Анна Лысенко

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