Heat wave hits Iraq—and sparks begin to fly https://t.co/3iQawSSKOk pic.twitter.com/qPUiV2PCOq— Zyite (@ZyiteGadgets) 16 июня 2019 г.
В Ирак пришла аномальная жара
Температура будет только расти.
Температура будет только расти.
В Ираке держится аномально высокая температура — около 48 градусов Цельсия ежедневно.
Ирак — одна из самых жарких стран в мире, где приблизительно половина территории приодится на пустыни. Но обычно дневные температуры в июне здесь не превышают 40 градусов.
В последний раз такую жару в Ираке наблюдали в 2011 году.
Иракцы были вынуждены скорректировать свой ежедневный распорядок. Предприятия открываются и закрываются позже, а футбольные матчи проходят с перерывами каждые 15 минут, чтобы игроки могли выпить воды и провести несколько минут в тени.
В ближайшие недели температура будет расти, предупреждают метеорологи.
Ранее небывалая жара пришла в Индию. Фермеры в стране вынуждены за бесценок продавать скот, а обезьяны гибнут от теплового удара.
Анна Лысенко