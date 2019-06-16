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17:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Ирак пришла аномальная жара

Температура будет только расти.

В Ираке держится аномально высокая температура — около 48 градусов Цельсия ежедневно.

Ирак — одна из самых жарких стран в мире, где приблизительно половина территории приодится на пустыни. Но обычно дневные температуры в июне здесь не превышают 40 градусов.

В последний раз такую жару в Ираке наблюдали в 2011 году.

Иракцы были вынуждены скорректировать свой ежедневный распорядок. Предприятия открываются и закрываются позже, а футбольные матчи проходят с перерывами каждые 15 минут, чтобы игроки могли выпить воды и провести несколько минут в тени.

Из-за кондиционеров возникла дополнительная нагрузка на электросети. Аварийные отключения происходят даже в больницах. Многие пациенты вынуждены были отправиться домой. Иракцы стали покупать намного меньше продуктов, опасаясь, что те испортятся.

В ближайшие недели температура будет расти, предупреждают метеорологи.

Ранее небывалая жара пришла в Индию. Фермеры в стране вынуждены за бесценок продавать скот, а обезьяны гибнут от теплового удара.

Анна Лысенко

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