Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Ержаном Максимом
Как выглядит и чем живет самый южный город России: фото
Конец эволюции человекаПочему нам уже не стать выше, сильнее и выносливее
Есть «одна вещь»: Макаревич объяснил ненависть к Зеленскому
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Собчак с Богомоловым, Бондарчук с Андреевой на премьерах в Сочи
Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Ержаном Максимом
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
«Омерзительно и стыдно»: актриса о вызвавшем неслыханный резонанс
После слов Хабенского зал взорвался овациями
Виторган показал, как 2-летний сын скучает по Собчак
Меган и Гарри поделились новым снимком сына
За какие растения на участке могут наказать
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
17Праздник разговения
11Пятнистые олени. Новый парк дикой природы в Приморье
10:55 (мск), источник: РИА Новости

Штрафы и запреты: за что туристов теперь заставят платить на пляжах

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Потные и почти голые — лишь в плавках и купальниках — туристы на набережных и в парках раздражают жителей курортов. В прошлом году в Геленджике даже создали компьютерную игру «Голопузики», в которой каждый желающий может шлепнуть раздетого туриста. Судя по счетчику, 70 тысяч виртуальных отдыхающих уже отшлепали.

Источник: Free-Photos/СС0

Некоторые аспекты пляжной жизни в России и других странах контролируются законодательно. О том, что запрещено на побережье, когда штрафуют за песочные замки и где проблемы возникают из-за купальника, — в материале РИА Новости.

Здоровый образ жизни на воде

Большинство запретов стандартны: на пляжах нельзя мусорить и распивать спиртные напитки. В этом году Ассамблея (законодательный орган) штата Гоа в Индии одобрила поправку в закон о туризме: употребление алкоголя, приготовление пищи и разбрасывание мусора в туристических местах теперь считается уголовным преступлением. Отдыхающим грозит штраф — если не оплатить, можно угодить в тюрьму.

Новость
Новые запреты для туристов и местных жителей в разных странах

В Таиланде с февраля прошлого года запрещено курение на пляжах. Нарушителям — штраф на 100 тысяч бат (около трех тысяч долларов) или тюремное заключение сроком до года. «Хотя курение в общественных местах сильно ограничено, на многих популярных пляжах есть специальные зоны, где запрет не действует», — уточняет Виктория Худаева, представитель крупного туроператора.

В России штраф — от 500 до 1500 рублей — могут выписать за курение на пляже, в кафе, ресторане. Но в некоторых заведениях общепита под открытым небом дымить разрешают.

В Европе размер штрафа за курение в неположенном месте в зависимости от страны и предыдущих нарушений колеблется от 50 до нескольких тысяч евро. На одних европейских пляжах можно дымить, на других — нет. В Италии курение запрещено, в частности, на восьмикилометровом пляже Бибионе (Венеция), на некоторых пляжах Сардинии, Лигурии и других.

На летних верандах кафе и ресторанов в Европе против курения обычно не возражают.

Штраф за пластик и песок

Во многих странах отказываются от пластиковых пакетов и контейнеров. В том числе — в Таиланде на острове Ко Самет. Штраф до 500 евро полагается туристам, которые попытаются воспользоваться пластиковой одноразовой посудой на итальянских островах Тремити (их пять). То же самое с 1 мая на Капри, а с 1 июня — на египетских курортах Хургада и Марса-Алам. Таких пляжей все больше — уточните ситуацию перед поездкой.

Новость
Место для идеального селфи. Определены самые красивые пляжи мира

В странах с богатым историческим наследием запрещено забирать и вывозить предметы, найденные на берегу или дне моря. В Таиланде, Египте очень строго наказывают за сбор, хранение и вывоз кораллов.

«Итальянский остров Сардиния славится прекрасными песчаными пляжами, поэтому власти запретили вывозить песок, — отмечает Виктория Худаева. — Это жестко контролируют при проверке багажа». Уже были случаи, когда туристов штрафовали.

В японском городе Тоттори очень красивые песчаные дюны. Так вот, тут нельзя делать надписи на песке. На испанской Майорке оштрафуют за возведение замков из песка. На филиппинском острове Боракай, куда ограничен доступ туристам, также стоит воздержаться от архитектурных экспериментов. Кроме того, там запрещены танцы с огнем и файер-шоу, курение, употребление алкоголя и пикники.

В Доминикане нельзя трогать морских звезд и фотографироваться с ними.

Кодекс поведения на пляже

Все эти запреты связаны с борьбой за сохранение окружающей среды. Есть специальный кодекс поведения на пляжах с международным сертификатом «Голубой флаг». Всего их на планете более 4,5 тысячи.

Новость
Топ-10 достопримечательностей в самых посещаемых странах мира

Там нельзя мусорить, разжигать костры, в сезон ограничены все строительные работы, рассказывает представитель национальной организации — оператора программы «Голубой флаг» Галина Цветкова: «Не стоит загрязнять воду: “писающий мальчик” — под запретом, — шутит она. — На душевых кабинах рекомендуется установить специальный знак с перечеркнутым моющим средством. Шампунем лучше не пользоваться».

Еще одна особенность пляжей с голубыми флагами — раздельный сбор мусора. Кроме того, сюда запрещено приходить с животными.

По словам сотрудника одного из московских пляжей в Серебряном бору, ограничения у них те же: нельзя употреблять алкоголь, разжигать костер, ломать ветки. Правда, домашние питомцы не под запретом.

Без бикини и буркини

Внешний вид на пляжах тоже регулируется. Пока на российских курортах шлепают виртуальных голопузых туристов, в Черногории власти Будвы обсуждают купальники и обнаженный торс. Как рассказал РИА Новости член городского совета партии URA Блажо Радженович, депутаты городского собрания предложили штрафовать отдыхающих за прогулку в общественных местах с обнаженным торсом на 500 евро, за появление в купальнике или плавках вне пляжа — на 600 евро, а за принесенный на пляж обед — на 700 евро.

Новость
Когда одним можно, а другим нельзя

В Хорватии такие запреты уже ввели — по просьбам местных жителей.

Естественно, наиболее строгое отношение к одежде в мусульманских странах, там наказания куда более серьезные. Но даже во вполне светской Турции можно столкнуться с неожиданными ограничениями. Так, например, летом прошлого года в одном турецком отеле россиянку Анастасию Монстович попросили убрать геолокацию к фотографиям в бикини, сделанным на пляже гостиницы, так как отель ориентируется на клиентов-мусульман.

Два года назад на побережье Франции попробовали запретить буркини (мусульманский наряд для купания), но в конце концов отказались от этой идеи.

А на нудистских пляжах нельзя находиться в купальниках. Есть даже специальные курортные комплексы, куда не пустят в одежде.

Некоторые отели придерживаются полностью нудистского подхода, другие проводят политику «от рассвета до заката», требуя от гостей вечером быть в нарядах или одеваться лишь на завтрак и ужин в ресторане.
Вячеслав Конышев
директор турфирмы, предлагающей поездки на нудистские курорты

Во Франции есть курорт, где не нужно прикрывать наготу даже при посещении ресторана, банка или полицейского участка.

 В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
ВИЧ, наркотики, шоубиз: 15 неожиданно смелых российских сериалов Самые неоднозначные, дерзкие, смелые и неожиданные отечественные телепроекты — для самого пытливого и неравнодушного зрителя
Авто
Volkswagen Polo: неужели будет и универсал? Сегмент маленьких и относительно дешевых универсалов в России практически свободен — покупатели вынуждены выбирать лишь среди Lada (Granta, Vesta или Largus)
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Популярные темы на «Детях»
Жемчужина любовного пыла 327
"Мы-мама" : как лишить ребёнка самостоятельности одним местоимением 102
Последствия после гипоксии у детей. 72
37,2-37,6 месяц без признаков болезни 57
Леди
Екатерина Климова разводится с молодым мужем Инициатором расставания выступила актриса.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»