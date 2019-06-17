Названы самые солнечные российские города
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Росгидромет назвал два самых солнечных города России. Данные опубликованы в официальной группе ведомства «ВКонтакте».
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Росгидромет назвал два самых солнечных города России. Данные опубликованы в официальной группе ведомства «ВКонтакте».
На первом месте оказался
Кроме того, Росгидромет назвал самое ветреное место в России. Так, вблизи Мыса Тайгонос в Магаданской области порывы ветра могут достигать 58 м метров в секунду или 208 километров в час.