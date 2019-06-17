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10:46 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые солнечные российские города

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Росгидромет назвал два самых солнечных города России. Данные опубликованы в официальной группе ведомства «ВКонтакте».

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Источник: РИА "Новости"

На первом месте оказался Улан-Удэ, где среднегодовые показатели солнечного света составляют 2797 часов. Вторую строчку занял Хабаровск с показателем в 2449 часов.

Кроме того, Росгидромет назвал самое ветреное место в России. Так, вблизи Мыса Тайгонос в Магаданской области порывы ветра могут достигать 58 м метров в секунду или 208 километров в час.

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