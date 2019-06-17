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12:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: размер морских обитателей уменьшится

Изменение климата уже оказало влияние на многие виды.

Источник: Simon Morley

С глобальным потеплением размер тела обитателей океанов будет уменьшаться.

Об этом заявили ученые Джон Спайсер из Университета Плимута и Саймон Морли из Британской антарктической службы. Их исследование опубликовано в Royal Society B.

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Как известно, концентрация кислорода в открытом океане и прибрежных водах снизилась на 2−5% за последние полвека. Это результат антропогенного воздействия на климат планеты.

Существует теория, что в далеком прошлом появление гигантских видов животных в полярных водах стало возможным благодаря тому, что в ледяной воде содержится больше кислорода, чем в теплых водах умеренных и тропических регионов.

Исходя из этого, Спайсер и Морли предположили, что крупные морские обитатели больше пострадают от глобального потепления, чем мелкие, и решили проверить свою теорию на беспозвоночных в Антарктике. Они изучили, как бокоплавы разного размера реагировали на уменьшение содержания кислорода в воде. Ученые показали, что чем больше размер тела этих раков, тем больше снижается их производительность с нехваткой кислорода.

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Если крупные морские беспозвоночные не адаптируются, то уменьшатся в размере либо исчезнут с лица земли, что окажет огромное негативное воздействие на экосистемы.
Джон Спайсер
профессор морской зоологии в Университете Плимута

«Многие крупные виды почти наверняка станут первыми жертвами нашего нагревающегося, бедного кислородом океана», — добавил он.

Анна Лысенко

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