Ученые: размер морских обитателей уменьшится
Изменение климата уже оказало влияние на многие виды.
Изменение климата уже оказало влияние на многие виды.
С глобальным потеплением размер тела обитателей океанов будет уменьшаться.
Об этом заявили ученые Джон Спайсер из Университета Плимута и Саймон Морли из Британской антарктической службы. Их исследование опубликовано в Royal Society B.
Как известно, концентрация кислорода в открытом океане и прибрежных водах снизилась на 2−5% за последние полвека. Это результат антропогенного воздействия на климат планеты.
Существует теория, что в далеком прошлом появление гигантских видов животных в полярных водах стало возможным благодаря тому, что в ледяной воде содержится больше кислорода, чем в теплых водах умеренных и тропических регионов.
Исходя из этого, Спайсер и Морли предположили, что крупные морские обитатели больше пострадают от глобального потепления, чем мелкие, и решили проверить свою теорию на беспозвоночных в Антарктике. Они изучили, как бокоплавы разного размера реагировали на уменьшение содержания кислорода в воде. Ученые показали, что чем больше размер тела этих раков, тем больше снижается их производительность с нехваткой кислорода.
Если крупные морские беспозвоночные не адаптируются, то уменьшатся в размере либо исчезнут с лица земли, что окажет огромное негативное воздействие на экосистемы.
«Многие крупные виды почти наверняка станут первыми жертвами нашего нагревающегося, бедного кислородом океана», — добавил он.
Анна Лысенко