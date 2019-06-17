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15:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Взвод НЛО» засняли в небе над Санкт-Петербургом

Оказалось, что это редкая разновидность облаков.

Очевидцы сфотографировали в небе над Санкт-Петербургом облака необычной формы, напоминающие «взвод НЛО».

Снимки сделаны над КАД перед портом Бронка, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсетях.

«Хорошо замаскировались инопланетяне», — шутят пользователи. «Нет, это рептилоиды», — добавляют другие. «Иллюминатов вызывали?» — острят жители города.

Пользователи предположили, что это чечевицеобразные облака (Cirrocumulus lenticularis) — разновидность перисто-кучевых волнистых облаков. Они образуются на гребнях атмосферных волн, нередко — в горах, но время от времени и в любой другой местности.

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Чечевицевидные облака в Крыму, 2017 год

Анна Лысенко

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