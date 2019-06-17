«Взвод НЛО» засняли в небе над Санкт-Петербургом
Оказалось, что это редкая разновидность облаков.
Оказалось, что это редкая разновидность облаков.
Очевидцы сфотографировали в небе над
Снимки сделаны над КАД перед портом Бронка, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсетях.
«Хорошо замаскировались инопланетяне», — шутят пользователи. «Нет, это рептилоиды», — добавляют другие. «Иллюминатов вызывали?» — острят жители города.
Пользователи предположили, что это чечевицеобразные облака (Cirrocumulus lenticularis) — разновидность
Анна Лысенко