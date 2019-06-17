Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Радиация и Чернобыль. Дикие животные в зоне отчуждения (фото)
Военные «уронили» комплекс «Панцирь» из-за ямы на дороге (фото)
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
52-летняя Мария Шукшина показала «беременный» живот на съемках
Москвичка рассказала, почему жить в маленькой квартире — каторга
«Простые решения»: Защита от комаров, клещей и прочих кровососов Как спасаться от укусов комаров, клещей, мошек и слепней? Какими средствами помочь, если спастись не удалось?
Названы самые счастливые пары по знаку Зодиака: их всего две
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина
Алсу удостоилась звания народной артистки
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре»
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Врач о витаминах: «Как вид мы вообще не можем существовать в РФ»
Жена Бондарчука в прозрачном платье на «Кинотавре»
Саша Савельева призналась, что мама ее критикует
Звезда сериала «Оттепель» впервые стала мамой
Как выглядит и чем живет самый южный город России: фото
Подмосковью пообещали меньше строек
Фоторепортажи
29Отпуск в СССР: как отдыхали на курортах и в санаториях
12Исполняется 20 лет марш-броску на Приштину
15:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 17 июня: следим за ветром и радугой

А еще наблюдаем за цветами и лягушками.

Источник: @kalleandco

17 июня православная церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. В народе этот день называли Митрофановым.

В него было принято удобрять землю и следить за ветрами. Именно они подсказывали, какой будет погода в ближайшее время. Если ветер дул с юга или с юго-востока, то дни обещали быть засушливыми, а если с северо-запада, то погода должна была улучшиться.

Если в Митрофанов день шел дождь, то осадки ожидались и в следующие дни. Также к ухудшению погоды следовало готовиться, если на небе была видна радуга с западной стороны.

Кроме того, осадков и прохлады можно было ждать, если цветы в этот день начинали пахнуть сильнее, кувшинки на пруду закрывались и уходили под воду, а жабы выползали на дорогу.

Екатерина Гура

Читайте также: Названы самые солнечные российские города

Здоровье
Женщина сделала сама себе кесарево Она спасла ребенка и осталась в живых.
Hi-Tech
Huawei с огромным экраном менее чем за 20 тысяч рублей «Бюджетник» с вау-эффектом.
Кино
Кортни Кокс отметила 55-летие с постаревшими звездами «Друзей» Актрисы воссоединились на торжестве
Авто
В России появится «новый» 7-местный «японец» Марка Mitsubishi оформила сертификационные документы на 7-местную версию кроссовера Outlander
Недвижимость
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
История россиянки о жизни в Швейцарии
В Москве подорожали новые квартиры всех видов
За какие растения на участке накажут?
Популярные темы на «Детях»
Кинотавр - 2019. Закрытие 646
Жемчужина любовного пыла 425
Кто осознанно родил и усыновил в одиночку? Поделитесь мыслями 225
Зависть 152
Леди
Екатерина Климова разводится с молодым мужем Инициатором расставания выступила актриса.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»