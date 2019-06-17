Погодные приметы на 17 июня: следим за ветром и радугой
А еще наблюдаем за цветами и лягушками.
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А еще наблюдаем за цветами и лягушками.
17 июня православная церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. В народе этот день называли Митрофановым.
В него было принято удобрять землю и следить за ветрами. Именно они подсказывали, какой будет погода в ближайшее время. Если ветер дул с юга или с
Кроме того, осадков и прохлады можно было ждать, если цветы в этот день начинали пахнуть сильнее, кувшинки на пруду закрывались и уходили под воду, а жабы выползали на дорогу.
Екатерина Гура
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