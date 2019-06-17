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17:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Россияне смогут наблюдать «земляничную» Луну

Июньское полнолуние еще иногда именуют «медовым».

Россиянам представился последний шанс увидеть «земляничную» Луну.

Так называют шестое полнолуние в году, которое приходится на июнь и время сбора земляники. Оно будет сиять еще одну ночь — с 17 на 18 июня. Июньское полнолуние еще иногда именуют «розовым» или «медовым».

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Иногда «земляничная» Луна совпадает с другими астрономическими событиями. Например, в 2016 году полнолуние пришлось на время летнего солнцестояния. В следующий раз такое произойдет только в 2062 году.

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Анна Лысенко

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