Россияне смогут наблюдать «земляничную» Луну
Июньское полнолуние еще иногда именуют «медовым».
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Июньское полнолуние еще иногда именуют «медовым».
Россиянам представился последний шанс увидеть «земляничную» Луну.
Так называют шестое полнолуние в году, которое приходится на июнь и время сбора земляники. Оно будет сиять еще одну ночь — с 17 на 18 июня. Июньское полнолуние еще иногда именуют «розовым» или «медовым».
Иногда «земляничная» Луна совпадает с другими астрономическими событиями. Например, в 2016 году полнолуние пришлось на время летнего солнцестояния. В следующий раз такое произойдет только в 2062 году.
Анна Лысенко