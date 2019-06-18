OSIRIS-REx прислал новый детальный снимок астероида Бенну

Космический аппарат NASA OSIRIS-REx недавно побил рекорд высоты орбиты вокруг изучаемого небесного тела: он вышел на рекордно близкую орбиту — на высоте 680 метров над поверхностью изучаемого им астероида Бенну (обновив рекорд, установленный им же ранее — в декабре).
На этой, самой низкой, орбите зонд сделал и прислал на Землю детальный снимок астероида — фотографию, на которой, к слову, заметен крупнейший камень на поверхности Бенну, выступающий из южного полушария астероида, опубликовали на сайте миссии.
Как сообщалось, на данной орбите OSIRIS-REx будет работать до второй недели августа (данная фаза миссии получила название Orbital B). Затем же зонд выйдет на более высокую орбиту — на высоте примерно 1,3 километра.
OSIRIS-REx, согласно планам миссии, должен будет собрать с поверхности Бенну 60 граммов грунта — с помощью специального манипулятора. Ожидается, что это произойдет в начале июля 2020 года, а доставлены образцы к Земле должны быть в сентябре 2023-го.