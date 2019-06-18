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15:30 (мск), источник: Популярная механика

OSIRIS-REx прислал новый детальный снимок астероида Бенну

Зонд OSIRIS-REx прислал на Землю снимок изучаемого астероида Бенну, сделанный аппаратом на рекордно близкой орбите вокруг объекта.

Источник: NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin

Космический аппарат NASA OSIRIS-REx недавно побил рекорд высоты орбиты вокруг изучаемого небесного тела: он вышел на рекордно близкую орбиту — на высоте 680 метров над поверхностью изучаемого им астероида Бенну (обновив рекорд, установленный им же ранее — в декабре).

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На этой, самой низкой, орбите зонд сделал и прислал на Землю детальный снимок астероида — фотографию, на которой, к слову, заметен крупнейший камень на поверхности Бенну, выступающий из южного полушария астероида, опубликовали на сайте миссии.

Как сообщалось, на данной орбите OSIRIS-REx будет работать до второй недели августа (данная фаза миссии получила название Orbital B). Затем же зонд выйдет на более высокую орбиту — на высоте примерно 1,3 километра.

OSIRIS-REx, согласно планам миссии, должен будет собрать с поверхности Бенну 60 граммов грунта — с помощью специального манипулятора. Ожидается, что это произойдет в начале июля 2020 года, а доставлены образцы к Земле должны быть в сентябре 2023-го.

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