Облако в Дании «разрезало» небо пополам (видео)
Такие облака появляются на переднем крае грозы.
Такие облака появляются на переднем крае грозы.
Облако странной формы, словно разрезающее небо пополам, сняли в датском городе Кристиансо.
«Кажется, что небо разрезано пополам, но это два больших облака разного цвета, которые граничат друг с другом», — рассказал Карл Пессеттини, который поделился видео в соцсетях.
Облака, которые увидел Пессеттини, называют валовыми, или грозовым воротником. Это разновидность
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Анна Лысенко