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12:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Облако в Дании «разрезало» небо пополам (видео)

Такие облака появляются на переднем крае грозы.

Облако странной формы, словно разрезающее небо пополам, сняли в датском городе Кристиансо.

«Кажется, что небо разрезано пополам, но это два больших облака разного цвета, которые граничат друг с другом», — рассказал Карл Пессеттини, который поделился видео в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Облака, которые увидел Пессеттини, называют валовыми, или грозовым воротником. Это разновидность кучево-дождевых облаков, похожих на длинный вал. Как правило, они образуются на границе атмосферных фронтов, всегда на переднем крае грозы.

Ранее жители Санкт-Петербурга сфотографировали в небе над КАД облака необычной формы, напоминающие «взвод НЛО».

Анна Лысенко

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