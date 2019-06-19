Ученые: людям на пляжах угрожают плотоядные бактерии
Изменение климата привело к их распространению в умеренных широтах.
Изменение климата привело к их распространению в умеренных широтах.
Об этом говорится в докладе американских медиков, опубликованном в научном журнале Annals of Internal Medicine.
Авторы описали пять случаев тяжелых бактериальных инфекций у людей, которые купались или употребляли морепродукты из залива Делавэр на Атлантическом побережье США. Бактерия Vibrio vulnificus, вызвавшая эти случаи заражений, обычно предпочитает более теплые воды, такие как в Мексиканском заливе. С повышением температуры океана V. vulnificus стала перемещаться дальше на север.
«Клиницисты должны осознавать возможность того, что инфекции V. vulnificus все чаще встречаются за пределами традиционных географических областей», — отметили авторы доклада из университетской больницы Купера в Камдене.
V. vulnificus обычно живет в океанских водах теплее 13 градусов по Цельсию.
У большинства людей, инфицированных V. vulnificus, развиваются только легкие симптомы. Но у людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями печени может развиться некротический фасциит, диагностировать который на ранней стадии сложно. Инфекция быстро разрушает кожу и мышечные ткани, что приводит к ампутации или даже смерти.
Авторы отметили, что с 2008 по 2016 год в их больнице был зарегистрирован только один случай инфекции V. vulnificus. Но летом 2017 и 2018 года это число возросло до пяти.
Анна Лысенко