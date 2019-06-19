Эксперты призвали спасать бактерии и вирусы
Микрожизнь несправедливо игнорируют, и это опасно для всех обитателей Земли.
Микрожизнь несправедливо игнорируют, и это опасно для всех обитателей Земли.
Глобальное потепление негативно влияет на микроорганизмы. Игнорирование этого факта может привести к серьезным последствиям для всей планеты.
Об этом говорится в статье «Предупреждение ученых человечеству: микроорганизмы и изменение климата», написанной тридцатью микробиологами из 9 стран в Nature Reviews Microbiology.
«Микроорганизмы, которые включают бактерии и вирусы, — это формы жизни, которые вы не видите на сайтах по защите природы. Но они поддерживают существование всех высших форм жизни и имеют решающее значение в регулировании изменения климата», - говорит микробиолог Рик Кавиккиоли, возглавивший исследование о влиянии климата на микроорганизмы.
Микробы практически никогда не оказываются в центре внимания исследований глобального потепления и не учитываются при разработке экологической политики, говорят ученые. Но они играют критически важную роль для здоровья животных и человека, сельского хозяйства и промышленности, и глобальной пищевой цепочки.
Например, 90% всей биомассы океана — это микробы. Фитопланктон в океанах перерабатывает углекислый газ из атмосферы так же, как и растения. Он также является началом океанской пищевой цепочки, становясь пищей для криля, которые затем становятся пищей для рыб, морских птиц и крупных млекопитающих, таких как киты.
Еще один пример — микроскопическая водоросль мелозира арктическая (Melosira arctica), которая живет в толще арктических плавучих льдов. С их таянием она теряет место обитания и погибает, нарушая пищевую цепочку.
«Изменение климата заставляет океан страдать от голода», — резюмирует профессор.
На суше микробы выделяют в атмосферу ряд парниковых газов (углекислый газ, метан и закись азота). Изменение климата приводит к увеличению этих выбросов.
И, наконец, изменение климата усугубляет воздействие патогенных микробов. Растет число их переносчиков, таких как комары, и ареал распространения.
В своем заявлении ученые призывают исследователей, учреждения и правительства взять на себя обязательство уделить особое внимание микробам для смягчения последствий изменения климата.
Анна Лысенко