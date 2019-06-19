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16:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Эксперты призвали спасать бактерии и вирусы

Микрожизнь несправедливо игнорируют, и это опасно для всех обитателей Земли.

Источник: AP 2019

Глобальное потепление негативно влияет на микроорганизмы. Игнорирование этого факта может привести к серьезным последствиям для всей планеты.

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Об этом говорится в статье «Предупреждение ученых человечеству: микроорганизмы и изменение климата», написанной тридцатью микробиологами из 9 стран в Nature Reviews Microbiology.

«Микроорганизмы, которые включают бактерии и вирусы, — это формы жизни, которые вы не видите на сайтах по защите природы. Но они поддерживают существование всех высших форм жизни и имеют решающее значение в регулировании изменения климата», ­- говорит микробиолог Рик Кавиккиоли, возглавивший исследование о влиянии климата на микроорганизмы.

Микробы практически никогда не оказываются в центре внимания исследований глобального потепления и не учитываются при разработке экологической политики, говорят ученые. Но они играют критически важную роль для здоровья животных и человека, сельского хозяйства и промышленности, и глобальной пищевой цепочки.

Например, 90% всей биомассы океана — это микробы. Фитопланктон в океанах перерабатывает углекислый газ из атмосферы так же, как и растения. Он также является началом океанской пищевой цепочки, становясь пищей для криля, которые затем становятся пищей для рыб, морских птиц и крупных млекопитающих, таких как киты.

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Еще один пример — микроскопическая водоросль мелозира арктическая (Melosira arctica), которая живет в толще арктических плавучих льдов. С их таянием она теряет место обитания и погибает, нарушая пищевую цепочку.

«Изменение климата заставляет океан страдать от голода», — резюмирует профессор.

На суше микробы выделяют в атмосферу ряд парниковых газов (углекислый газ, метан и закись азота). Изменение климата приводит к увеличению этих выбросов.

И, наконец, изменение климата усугубляет воздействие патогенных микробов. Растет число их переносчиков, таких как комары, и ареал распространения.

В своем заявлении ученые призывают исследователей, учреждения и правительства взять на себя обязательство уделить особое внимание микробам для смягчения последствий изменения климата.

Анна Лысенко

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