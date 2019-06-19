Strange twisters: Multiple "landspout" tornadoes snake around in Kingfisher County, Oklahoma on June 16th.Опубликовано AccuWeather Вторник, 18 июня 2019 г.
В США очевидцы сняли на видео «змеевидные» торнадо
Уникальное природное явление.
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Уникальное природное явление.
Рядом с городом Кингфишер в американском штате Оклахома пронеслись торнадо. Причем двигались они одновременно и были очень похожи на гигантских змей.
Strange twisters: Multiple "landspout" tornadoes snake around in Kingfisher County, Oklahoma on June 16th.Опубликовано AccuWeather Вторник, 18 июня 2019 г.
Очевидцы выложили в соцсети видео этих необычных смерчей, которые «извивались» в небе, прерывались, а затем нарастали с новой силой.
Екатерина Гура