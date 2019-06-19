Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Российских водителей хотят лишать прав за еще одно нарушение
Поликлиники будут отмечать звездами — как отели
Шепелева затравили после выхода шоу, посвященного Жанне Фриске
Как бороться со стрессом в городе
Ляпы Трампа: самые неловкие моменты президентстваОт неожиданно долгих рукопожатий до момента, когда он забыл собственную жену
Ушел из жизни сопредседатель развала СССР
Зеленский обратился к руководству России
Алена Водонаева повторила образ Джулии Робертс из «Красотки»
Шепелева затравили после выхода шоу, посвященного Жанне Фриске
Как есть за «копейки» и быть здоровым
Лжекосметологи изуродовали 19 пациенток и получили срок
Рианна в ярко-розовом мини повеселилась на вечеринке
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
36-летняя звезда шоу «Шесть кадров» впервые стала мамой
Звездные пары, в которых детей воспитывают отчимы
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая с квартиры
Найдена самая тесная квартира Москвы
Фоторепортажи
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
11Пятнистые олени. Новый парк дикой природы в Приморье
19:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США очевидцы сняли на видео «змеевидные» торнадо

Уникальное природное явление.

Рядом с городом Кингфишер в американском штате Оклахома пронеслись торнадо. Причем двигались они одновременно и были очень похожи на гигантских змей.

Strange twisters: Multiple "landspout" tornadoes snake around in Kingfisher County, Oklahoma on June 16th.

Опубликовано AccuWeather Вторник, 18 июня 2019 г.

Очевидцы выложили в соцсети видео этих необычных смерчей, которые «извивались» в небе, прерывались, а затем нарастали с новой силой.

Екатерина Гура

Читайте также

Здоровье
Женщину-врача лишили лицензии за «откровенные» фото Женщина выкладывала фото в бикини.
Hi-Tech
Xiaomi оказалась в центре скандала Для компании это уже не первый случай.
Кино
Шепелева затравили после выхода шоу, посвященного Жанне Фриске В студии передачи «Привет, Андрей!» побывала семья певицы
Авто
Lada рассекретила долгожданную новинку «для города» Кроссовер XRAY Cross первым среди моделей марки Lada примерил бесступенчатую автоматическую трансмиссию
Недвижимость
Как выглядят идеальные соседи по мнению россиян
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Чем заняться детям летом на ВДНХ: фото
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Дети
36-летняя звезда шоу «Шесть кадров» впервые стала мамой У Ирины Медведевой родился сын
Леди
Екатерина Климова разводится с молодым мужем Инициатором расставания выступила актриса.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»