А если Волга совсем пересохнет? Почему мелеют крупнейшие российские реки
В мае СМИ облетели фотографии: Волга в районе Казани так обмелела, что обнажилась древняя мостовая — на радость археологам, туристам и чёрным копателям.
В мае СМИ облетели фотографии: Волга в районе Казани так обмелела, что обнажилась древняя мостовая — на радость археологам, туристам и чёрным копателям.
Но на самом деле радоваться нечему — не только Волга, но и другие крупные реки России постепенно мелеют. И это может обернуться катастрофой.
Кстати, первыми пугающее обмеление Волги заметили не учёные, а обыватели.
Пользователи соцсетей из разных регионов России активно делились фото обнажившихся берегов великой русской реки. Такая участь настигла и некоторые малые реки, впадающие в Волгу. Отступление воды от берегов наиболее сильным оказалось в Татарстане, Ульяновске, Астрахани, Костроме, Саратовской, Тверской и Самарской областях. Так, жители Тольятти обнаружили, что на пляжах вблизи города вода отступила от привычной границы на 500 м. А в районе Рыбинска Ярославской обл. островки образовались прямо посередине реки. Страну обошли кадры превратившегося в цепочку луж Куйбышевского «моря» у Казани, и сухогрузов, севших на мель в районе Саратова.
Местные жители строят прогнозы, один пессимистичнее другого. Тольяттинец Роман Вилеев (фамилия изменена. — Ред.) 20 лет увлекается рыбной ловлей. Но в этом году снасти решил не доставать: считает, что не то время. «Куйбышевское водохранилище — крупнейшее в Европе и третье по площади в мире — обмелело до критического минимума. Даже в засуху 2010-го такого не было», — поясняет рыбак.
Его опасения, что
Ситуация с нерестом непростая. Рыба не может уйти на глубину, мечется в лужах, а икра высыхает. Фактически это потеря одного поколения. И — прямой путь к снижению биологического разнообразия.
Не меньше рыбаков опечалились и туристы. «Такого ужасающего вида на реке раньше не было — огромные песчаные острова посередине! — удивляется виду Волги в Казани нижегородка Анна Вингурт, эксперт по внутреннему туризму. — Обратилась с вопросом в рулевую рубку: что с рекой? Судоводители ответили, что навигация только начинается и река, скорее всего, наполнится. Для туристов же многое зависит от мастерства капитана и всей судовой команды.
В конце мая один теплоход с туристами пришёл в Нижний Новгород из Москвы с опозданием — долго ждали воды под Городцом при шлюзовании. А тем, кто купил путёвки на маршруты вверх по Волге, возможно, придётся ехать автобусами под Городец, на причал Галанино, чтобы попасть на теплоход уже там. Такова ситуация на великой русской реке!
«Нынешнее лето дачники ждут с тревогой, — подтверждает председатель совета Волгоградского областного союза садоводческих, огороднических некоммерческих объединений Пётр Козлов. — Слабый паводок не позволил достаточно пропитать влагой подпочвенные горизонты. Уже сейчас многие колодцы, скважины в наших дачных обществах за Волгой и на острове Сарпинский полусухие. Представьте себе, что может произойти после нескольких недель жары!».
Не лучше и в других регионах.
— Ока мельчает сразу по нескольким причинам, — объясняет председатель Рязанского отделения Центра экологической политики и культуры, кандидат географических наук Виолетта Чёрная. —
Кроме того, истощаются подземные горизонты вод —
В регионах среднего и нижнего течения Оки, куда попадает Рязанская область, загрязнение поверхностных вод экстремально высокое. Причин тому много. Много грязи поступает из почвы и грунта. Мусор и загрязнения идут с дорог, производственных площадок. В нашем областном центре нет системы контроля сброса и смыва, очистки ливнёвых вод. Перечислять проблемы можно долго. Чтобы исправить ситуацию с обмелением реки, нужно ограничить добычу песка карьерным способом. Но для этого придётся отзывать лицензии у горнодобывающих компаний. Большим шагом стало бы внедрение в промышленности оборотного водоснабжения, водосберегающих технологий. И, конечно же, помогла бы экономия воды.
Те, кто видел, в каком состоянии этой весной был печально знаменитый Урал, в котором, согласно легенде, утонул знаменитый комдив Чапаев, печально шутят: нынешний Урал Чапай точно бы переплыл. Небывало жаркий май и практическое отсутствие паводка в регионе отразились и на состоянии главной водной артерии Оренбуржья. Обычно с начала апреля на пару недель он выходит из берегов и заливает пойму. Вода затапливает стоящий на берегу реки посёлок Кузнечный, и, чтобы добраться в город, жители налаживают лодочную переправу. Под ударом стихии традиционно оказываются Овчинный городок и Ситцовка в Оренбурге. Однако в этом году Урал не вышел из берегов. Старожилы признают, что такого скудного паводка они не помнят на своём веку.
— Урал — уникальная река, которая на 95% зависит от снегозапасов и весенних половодий и только на 5% от родников, — говорит начальник отдела водных ресурсов
У Урала сегодня две основные проблемы — маловодность и качество воды. Что касается маловодности, у человечества не так много мероприятий, чтобы решить проблему: это лесомелиорация — посадка деревьев в водоохранной зоне, укрепление берегов, рациональное использование воды людьми и предприятиями. Спасти Урал от пересыхания помогает Ириклинское водохранилище.
Когда с весенним половодьем приходит мало воды, мы подпитываем Урал через сбросы из водохранилища. До его появления Урал мог пересыхать довольно серьёзно.
Сохранились свидетельства из летописей, в которых рассказывают, что монгольский эмир Тимур переходил Урал в 1389 г. во время своего похода, и тогда вода не поднималась выше колена. А сейчас реку можно регулировать, чтобы не дать ей умереть.
В чём причина того, что уровень воды в наших реках понизился до критической отметки? Каких последствий ждать?
На языке науки такое состояние называется маловодьем. «Это опасное гидрологическое явление, которое на европейской части России наблюдается всё чаще, — говорит завкафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ доктор географических наук Наталья Фролова. — Его последствия проявляются и в экономике, и в экологии, и в социальной жизни.
Средние годовые температуры воздуха (особенно в зимний период) растут. Зимой увеличивается количество и продолжительность оттепелей, уменьшается глубина промерзания грунта,
В результате всех этих природных явлений водный режим рек значительно меняется. Во время половодий расходы воды сокращаются, а в зимние месяцы, наоборот, увеличиваются. В этом году весной максимальный расход воды, например, для Оки и её притоков составил 20−40% от обычных значений.
«Аномально тёплый, сухой и солнечный осенний период 2018 г. создал условия, в результате которых к началу зимы в бассейнах рек Верхней Волги, Оки, Западной Двины и Днепра, да и большинства рек европейской территории России, почвы оказались сухими, — объясняет Наталья Фролова. — Глубина промерзания к концу зимы была небольшой, что привело к интенсивному впитыванию талых вод. Так, к началу марта на значительной части бассейна Волги почва промёрзла на глубину не более 20 см. Это очень мало».
Весенние месяцы были тёплыми и относительно сухими по сравнению с многолетними значениями. Снеготаяние было растянутым, дожди почти не шли, это и определило характер половодья.
То, что изменения климата уже привели к существенным перестройкам водного режима рек, отмечают учёные в разных регионах России.
За последние 100 лет зимняя температура воздуха на территории Чувашии выросла на 4 °C. Хотя запасов снега было больше обычного,
из-задостаточно мягкой зимы вода частично впиталась в почву и в огромном количестве испарилась.
По словам Карягина, поступление воды в Волгу задерживают и плотины, которых достаточно много в верховьях рек, а собранная ими вода также испаряется в атмосферу. Водохранилища способствуют и тому, что дно реки заиливается и многие родники, из которых вода поступает в Волгу, исчезают.
«Причиной сложившейся ситуации стала ошибка прогнозирования, — утверждает
Коллеге вторит врио директора Института экологии Волжского бассейна РАН Сергей Саксонов. По его мнению, нынешнее маловодье — следствие неточностей в расчётах. Каждый год в конце зимы и начале весны Федеральное агентство водных ресурсов составляет для всех ГЭС техзадание по сбросам. В
Когда делается расчёт пропуска воды, запрашиваются сведения у Гидрометцентра — по высоте снежного покрова и по снегозапасу. Учитываются данные по всем территориям, где проходит русло реки. Если у нас в регионе зима была снежная, то, например, в верховьях Волги снега было мало. Гидротехники должны были учесть все факторы, но не учли.
Маловодье рек грозит стать ежегодной проблемой для европейской части России. И дело не только в капризах природы и ошибках прогнозирования. Наталья Фролова уверена, что необходимо решать ряд системных задач — как первоочередных, так и долгосрочных. Нужно вкладывать средства в развитие мониторинга и
«Раньше кафедру гидрологии суши МГУ (нашего лучшего учебного заведения в этой области) заканчивали 15−20 гидрологов ежегодно, — вспоминает Фролова. — Они шли работать в Росгидромет, водохозяйственные организации, институты РАН. А сейчас нам выделено всего 8 бюджетных мест для обучения в бакалавриате. В магистратуре и того меньше. У наших коллег в
Ещё одна насущная проблема — отсутствие реального доступа к современной гидрологической информации у тех учёных, которые занимаются проблемами прогнозирования. И наконец, нужно улучшать структуру и организацию управления водохозяйственным комплексом страны в целом.
«Проблема не только в том, что в этом году не был предсказан слабый уровень промерзания почвы. Это детали. У нас отсутствуют комплексные экологические исследования реки на всём её протяжении, — продолжает тему руководитель грантового проекта РГО «Экспедиция «Плавучий университет Волжского бассейна», доктор физматнаук Станислав Ермаков (г. Нижний Новгород). — Между тем на основе недостаточных сведений пытаются принимать серьёзные решения. На мой взгляд, чиновники не взаимодействуют с экспертами по самым острым вопросам жизнедеятельности реки. Всё это вместе ведёт к отсутствию комплексного подхода».
Глобальные проблемы Волги очевидны: размывание берегов, снижение качества питьевой воды. Скажем, вода в Горьковском водохранилище вроде бы стала меньше цвести. Но это ничего не значит. Возможно, на дне
что-топроисходит, а нам это неизвестно. Не исключено, что там яды осели, и ситуация вскоре может обернуться катастрофой.
Прогнозирование — дело неблагодарное. Но в общем и целом не пересохнет завтра великая река Волга. Слава богу, не может пока человек скрутить природу в бараний рог.