Погодные приметы на 21 июня: слушаем кукушку
И смотрим на росу.
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21 июня православная церковь чтит память святого Феодора Стратилата. В народе этот день называют днем Федора Летнего или Колодезника. В это время было принято копать колодцы и заниматься сельскохозяйственными работами.
Что касается погоды, то сильная роса утром 21 июня предвещала ясный день. Если кукушка пела на сухом дереве, значит, скоро должно было наступить временное похолодание, а если хрипло кричали грачи, то скоро ожидалась гроза.
Екатерина Гура