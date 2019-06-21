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11:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 21 июня: слушаем кукушку

И смотрим на росу.

Источник: @3gmom

21 июня православная церковь чтит память святого Феодора Стратилата. В народе этот день называют днем Федора Летнего или Колодезника. В это время было принято копать колодцы и заниматься сельскохозяйственными работами.

Что касается погоды, то сильная роса утром 21 июня предвещала ясный день. Если кукушка пела на сухом дереве, значит, скоро должно было наступить временное похолодание, а если хрипло кричали грачи, то скоро ожидалась гроза.

Екатерина Гура

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