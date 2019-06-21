Ледник в Гренландии вырос вопреки глобальному потеплению
Ученые уверяют, что это ожидаемое колебание.
Ученые уверяют, что это ожидаемое колебание.
Большой ледник Якобсхавн в Западной Гренландии растет третий год подряд вопреки изменению климата и быстрому таянию арктических льдов.
С 2016 года его размер увеличивается на 20−30 метров ежегодно, говорят исследователи NASA, изучающие таяние льдов в Гренландии в рамках миссии Oceans Melting Greenland (OMG).
Области с наибольшим ростом показаны на изображении синим цветом.
Ученые установили, что температура океанического течения, которое омывает ледник, в последние годы была ниже обычного. Это предсказуемое колебание. Исследователи ожидают, что в ближайшие годы температура воды снова повысится, и ледник Якобсхавн начнет таять.
Ранее ученые зафиксировали беспрецедентное таяние в Гренландии. За сутки остров потерял 2 млрд тонн льда и снега. Обычно этот процесс длится все лето.
Анна Лысенко