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13:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ледник в Гренландии вырос вопреки глобальному потеплению

Ученые уверяют, что это ожидаемое колебание.

Источник: Jet Propulsion Laboratory

Большой ледник Якобсхавн в Западной Гренландии растет третий год подряд вопреки изменению климата и быстрому таянию арктических льдов.

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С 2016 года его размер увеличивается на 20−30 метров ежегодно, говорят исследователи NASA, изучающие таяние льдов в Гренландии в рамках миссии Oceans Melting Greenland (OMG).

Области с наибольшим ростом показаны на изображении синим цветом.

Ученые установили, что температура океанического течения, которое омывает ледник, в последние годы была ниже обычного. Это предсказуемое колебание. Исследователи ожидают, что в ближайшие годы температура воды снова повысится, и ледник Якобсхавн начнет таять.

Ранее ученые зафиксировали беспрецедентное таяние в Гренландии. За сутки остров потерял 2 млрд тонн льда и снега. Обычно этот процесс длится все лето.

Анна Лысенко

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