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13:51 (мск), источник: РИА Новости

Медведев пошутил о погоде в Москве во время форума «Россия-Африка»

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на экономическом форуме «Россия-Африка», который проходит в Москве, пошутил об организации под мероприятие жаркой погоды.

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«Искренне рад приветствовать участников конференции “Россия-Африка”, общего собрания акционеров африканского экспортно-импортного банка, ведущего регионального финансового института. Банк лишь второй раз в своей истории собирает акционеров за пределами африканского континента, поэтому нам особенно приятно принимать столь представительное мероприятие в Москве», — сказал Медведев, выступая на форуме.

Мы постарались обеспечить ее проведение, даже обеспечить погоду, которая похожа на африканскую.
Дмитрий Медведев
Премьер-министр России

Премьер-министр отметил, что Россию и страны Африки связывают дружественные, партнерские отношения. «При всем уважении к прошлому гораздо важнее смотреть в будущее, то есть вперед: вместе строить планы, вместе воплощать их в жизнь. Убежден, что такое новое наполнение российско-африканского сотрудничества предопределено объективно», — сказал Медведев.

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