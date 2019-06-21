Медведев пошутил о погоде в Москве во время форума «Россия-Африка»

«Искренне рад приветствовать участников конференции “Россия-Африка”, общего собрания акционеров африканского экспортно-импортного банка, ведущего регионального финансового института. Банк лишь второй раз в своей истории собирает акционеров за пределами африканского континента, поэтому нам особенно приятно принимать столь представительное мероприятие в Москве», — сказал Медведев, выступая на форуме.
Мы постарались обеспечить ее проведение, даже обеспечить погоду, которая похожа на африканскую.
Дмитрий Медведев Премьер-министр России
Премьер-министр отметил, что Россию и страны Африки связывают дружественные, партнерские отношения. «При всем уважении к прошлому гораздо важнее смотреть в будущее, то есть вперед: вместе строить планы, вместе воплощать их в жизнь. Убежден, что такое новое наполнение российско-африканского сотрудничества предопределено объективно», — сказал Медведев.