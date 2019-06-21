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14:53 (мск), источник: Чердак

Развал СССР помог снизить выбросы парниковых газов

Из-за краха сельского хозяйства стало вдвое меньше коров, которые выделяют метан.

Источник: РИА "Новости"
После распада Советского Союза выбросы парниковых газов значительно снизились, на четверть компенсировав вред, нанесенный вырубкой лесов в Южной Америке. Причиной этого ученые считают спад, который в результате геополитических событий наступил в сельском хозяйстве стран бывшего СССР. Из-за этого их жители стали есть меньше мяса, поголовье скота — выделять меньше метана, а заброшенные земли — связывать больше углекислого газа.

Сельское хозяйство сейчас отвечает примерно за четверть всех парниковых газов на Земле. Крупный рогатый скот выделяет их (в частности, метан), кормовые растения забирают связанный в почве углерод, который затем попадает в атмосферу в составе углекислого газа. Но как именно меняется динамика выбросов в связи с изменениями в производстве продуктов питания, пока не очень ясно.

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Ученые из Германии, Бельгии, США и России выяснили, как это происходит на примере сельского хозяйства на территории бывшего СССР. В исследовании они использовали данные ФАО (Food and Agriculture Organization, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), Министерства сельского хозяйства США и модель GLEAM. В ООН эту модель используют для того, чтобы рассчитывать объемы парниковых газов, которые выбрасывают сельскохозяйственные животные.

Сельское хозяйство республик бывшего СССР по сравнению с состоянием до распада Союза изменилось очень сильно — за период с 1992 по 2011 годы поголовье крупного рогатого скота и свиней упало вдвое, потребление говядины, которые в 1990 году было самым большим в Европе, сократилось с 32 до 14 кг в год. Авторы исследования считают, что это произошло из-за того, что после развала Советского Союза появившиеся на его месте страны стали в гораздо меньшей степени поддерживать сельское хозяйство, цены на продукты питания повысились и, вместе с тем, уменьшились доходы населения.

Кроме того, в это же время было заброшено больше пахотных земель, чем где-либо еще в северном полушарии в XX веке.

Без обработки остались 62,6 миллионов гектаров, или 30% всех пахотных земель бывшего СССР, что эквивалентно половине всех пахотных земель Европейского Союза.

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Все это значительно уменьшило выбросы парниковых газов. За период с 1992 по 2011 год территория бывшего Советского Союза произвела на 35% (7,61 Гт эквивалентов углекислого газа) меньше, чем могла бы. Для сравнения — это четверть количества углерода, выброшенного в атмосферу в результате уничтожения лесов в Южной Америке за тот же период. Одни только запущенные поля, заросшие лесом, аккумулировали 4,01 Гт эквивалентов углекислого газа, что больше, чем выбросы в результате вырубки лесов в Чако, регионе в Южной Америке, где за период с 1986 по 2013 год было сведено 14,2 миллиона гектаров леса, в результате чего в атмосферу попало 3 Гт эквивалентов CO2.

Всё было бы хорошо, но параллельно развалу сельского хозяйства в нулевых годах начало расти потребление говядины. Однако теперь вместо того, чтобы производить мясо, страны бывшего СССР начали его импортировать. Например, Россия стала вторым после США импортером говядины в мире. Мясо ввозится в основном из Аргентины (80%), а это значит, что аргентинцы производят его больше. Из-за этого выбросы CO2 увеличились на 28%.

Авторы исследования считают, что если бы мясо продолжали производить на месте, это могло бы уменьшить выбросы парниковых газов по сравнению с выбросами от импорта. Кроме того, ученые считают, что снизить количество выбросов можно было бы, перейдя на диету, в которой поменьше говядины.

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