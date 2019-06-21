Развал СССР помог снизить выбросы парниковых газов

Сельское хозяйство сейчас отвечает примерно за четверть всех парниковых газов на Земле. Крупный рогатый скот выделяет их (в частности, метан), кормовые растения забирают связанный в почве углерод, который затем попадает в атмосферу в составе углекислого газа. Но как именно меняется динамика выбросов в связи с изменениями в производстве продуктов питания, пока не очень ясно.
Ученые из Германии, Бельгии, США и России выяснили, как это происходит на примере сельского хозяйства на территории бывшего СССР. В исследовании они использовали данные ФАО (Food and Agriculture Organization, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), Министерства сельского хозяйства США и модель GLEAM. В ООН эту модель используют для того, чтобы рассчитывать объемы парниковых газов, которые выбрасывают сельскохозяйственные животные.
Сельское хозяйство республик бывшего СССР по сравнению с состоянием до распада Союза изменилось очень сильно — за период с 1992 по 2011 годы поголовье крупного рогатого скота и свиней упало вдвое, потребление говядины, которые в 1990 году было самым большим в Европе, сократилось с 32 до 14 кг в год. Авторы исследования считают, что это произошло
Без обработки остались 62,6 миллионов гектаров, или 30% всех пахотных земель бывшего СССР, что эквивалентно половине всех пахотных земель Европейского Союза.
Все это значительно уменьшило выбросы парниковых газов. За период с 1992 по 2011 год территория бывшего Советского Союза произвела на 35% (7,61 Гт эквивалентов углекислого газа) меньше, чем могла бы. Для сравнения — это четверть количества углерода, выброшенного в атмосферу в результате уничтожения лесов в Южной Америке за тот же период. Одни только запущенные поля, заросшие лесом, аккумулировали 4,01 Гт эквивалентов углекислого газа, что больше, чем выбросы в результате вырубки лесов в Чако, регионе в Южной Америке, где за период с 1986 по 2013 год было сведено 14,2 миллиона гектаров леса, в результате чего в атмосферу попало 3 Гт эквивалентов CO2.
Всё было бы хорошо, но параллельно развалу сельского хозяйства в нулевых годах начало расти потребление говядины. Однако теперь вместо того, чтобы производить мясо, страны бывшего СССР начали его импортировать. Например, Россия стала вторым после США импортером говядины в мире. Мясо ввозится в основном из Аргентины (80%), а это значит, что аргентинцы производят его больше.
Авторы исследования считают, что если бы мясо продолжали производить на месте, это могло бы уменьшить выбросы парниковых газов по сравнению с выбросами от импорта. Кроме того, ученые считают, что снизить количество выбросов можно было бы, перейдя на диету, в которой поменьше говядины.