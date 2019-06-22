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10:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как выглядит необычное озеро в Германии, которое исчезает каждую зиму

Несколько месяцев в году можно гулять по его дну.

Искусственное озеро Форггензе — настоящая жемчужина немецкой Баварии. Оно находится недалеко от знаменитого замка Нойшванштайн и является пятым по размерам озером в Баварии.

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Водохранилище было построено в 1950-х годах, а свое название получило благодаря поселению Форгген, которое пришлось затопить при его строительстве.

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Озеро Форггензе выполняет сразу несколько функций: на плотине действует гидроэлектростанция, оно защищает находящиеся рядом поселения от наводнений, вызванных сильными дождями и таянием снегов в горах. А также озеро привлекает множество туристов: здесь есть кемпинги, пляжи, а также яхт-школы.

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Но главная особенность Форггензе в том, что на несколько месяцев в году оно полностью исчезает: из озера спускают всю воду. Делают это для того, чтобы по весне, когда в горах начинает таять снег, озеро не вышло из берегов и не затопило близлежащие деревни. Так что все зимние месяцы туристы могут в буквальном смысле гулять по дну этого прекрасного водоема.

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Екатерина Гура

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