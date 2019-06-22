Народные приметы на 22 июня: смотрим на деревья
Если листья показали изнанку — быть дождю.
Если листья показали изнанку — быть дождю.
В народном календаре 22 июня — Кириллов день, или Кирилл Солнцеворот. Это время самых коротких ночей в году, начало астрономического лета, следом за которым идут самые жаркие дни года.
Чтобы предугадать погоду, на Руси с утра смотрели на деревья. Если листья показывали свою изнанку — близился дождь. Осадки предвещали летающие низко ласточки и часто кричащие вороны. Если погода хорошая, а муравьев нет — к ненастью.
Если в пасмурный день пчелы не залетают в ульи — дождя не будет.
Много ягод — зима будет холодной.