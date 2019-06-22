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09:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 22 июня: смотрим на деревья

Если листья показали изнанку — быть дождю.

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Источник: AP 2019

В народном календаре 22 июня — Кириллов день, или Кирилл Солнцеворот. Это время самых коротких ночей в году, начало астрономического лета, следом за которым идут самые жаркие дни года.

Чтобы предугадать погоду, на Руси с утра смотрели на деревья. Если листья показывали свою изнанку — близился дождь. Осадки предвещали летающие низко ласточки и часто кричащие вороны. Если погода хорошая, а муравьев нет — к ненастью.

Если в пасмурный день пчелы не залетают в ульи — дождя не будет.

Много ягод — зима будет холодной.

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